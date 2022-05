Están siendo unos días de éxtasis para Chanel Terrero. La representante de España en la 66 edición del Festival de Eurovisión está recibiendo el cariño de todos los españoles. La artista ha vuelto a ilusionarnos con este certamen gracias a su tercer puesto que a nosotros nos sabe como una victoria. Con varios récords a sus espaldas, el nombre de Chanel suena con fuerza alrededor de todo el país y parte de Europa. Ahora, ya más calmada y tranquila tras su arrolladora actuación en Turín, Chanel se ha sentado con los medios de comunicación para hacer un repaso por su paso por Eurovisión y hablar de los futuros planes que tiene en la agenda. Además de hablar con SEMANA, se ha querido acordar de nuestros seguidores y ha mandado un mensaje a todos nuestros lectores. ¿Quieres verlo? No te lo pierdas. ¡Corre y dale al play!

Vídeo: Revista SEMANA

Durante la rueda de prensa que ha dado ante los medios este mismo martes en las instalaciones de RTVE ha asegurado que se siente muy orgullosa. «Siento mucho orgulloso porque no fue a toque de barita mágica, fue con mucho trabajo y dedicación y energía. Lo que sé es que la foto final no brillaría tanto si no fuera por todo el equipo que hay detrás», aseguraba. Chanel Terrero no puede estar más feliz después de que su canción, ‘SloMo‘, se ha ya convertido ya en un himno para todos los españoles y parte de Europa. Y es que tal y como se pudo ver en la ceremonia de Eurovisión, fueron varios países los que nos dieron ¡12 points!

