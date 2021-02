Chabelita Pantoja ha desvelado el único motivo de alegría que tiene la tonadillera tras su guerra con el DJ.

Chabelita Pantoja se ha sentado en ‘Sábado deluxe’ y se ha abierto en canal con Jorge Javier Vázquez. A pesar de que ha reconocido que lleva dos semanas sin tener contacto con la tonadillera, la hija de Isabel Pantoja ha explicado cómo se encuentra su madre y ha destapado la única ilusión que le queda a la de ‘Idol Kids’ en medio de su guerra con su Kiko Rivera.

Isabel Pantoja vuelve a estar incomunicada, o al menos ha cortado cualquier tipo de relación con Chabelita Pantoja desde que Kiko Rivera se sentó por última vez en ‘Domingo deluxe’. Desde hace dos semanas, madre e hija no han hablado, aunque sabe que se encuentra bien gracias a unas conversaciones entre su prima Anabel y su tío Agustín.

La colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ se siente en deuda con su madre, aunque insiste en que Cantora le está quitando años de vida. No entiende el motivo por el que su madre permanece en Cantora puesto que considera que le está quitando años de vida. «No sé ni cómo sigue ahí. Tú vas súper bien a Cantora, contento, pero a los dos días te invade la tristeza. Da pena ver cómo está mi madre, no disfruta. Ella nunca ha sido de salir ni a tomar un café ni al campo a dar un paseo. Tiene el horario cambiado porque cuida de mi abuela y se queda muchas noches en vela. Cuando voy a Cantora tengo que avisar antes para que me abran el candado. Le está consumiendo», afirma.

A este respecto, la joven ha echado la vista atrás y se ha remontado a aquellos momentos en los que ella junto a su chico, Asraf Beno, y su hijo visitaban a la tonadillera en Cantora. Unas visitas que llenan de felicidad a la tonadillera porque aprovecha para pasar largas horas hablando. «Hablamos mucho con ella, le gusta que le preguntemos por las canciones, los cantantes. Nos cuenta sus historias. Luego nos vamos y ella se queda ahí», asevera.

Ante esto, la joven insiste en que la única ilusión que tiene su madre es el hecho de poder darle de comer a los gatos de Cantora. «Los alimenta por la mañana o por la noche. Es triste que su entretenimiento es echarle de comer a los gatos, ahora porque hay gatitos. La recuerdo de otra manera en otros tiempos. Para ella la llegada de un gato es un acontecimiento«, sentencia ante las risas sarcásticas de Jorge Javier Vázquez.

Su nula relación con Agustín Pantoja

Chabelita lo tiene claro, la relación entre su madre y su hermano nunca va a llegar a buen puerto y duda mucho que la tonadillera perdone al DJ porque nadie se pensó que la situación acabara así. La joven ha reconocido que nunca ha escuchado faltas de respeto hacia ella cuando estaba en Cantora, aunque insiste en que nunca entendía cómo su madre podía consentirle todo a su tío Agustín. Sobre el que fuera cantante, la futura esposa de Asraf Beno ha explicado que nunca ha conocido a una de sus parejas y ha dejado claro el cero contacto que han tenido desde siempre. «Ni nos miramos», sentencia.

Sobre su futura boda, espera y desea que Isabel Pantoja esté junto a ella en su día más especial, aunque hace hincapié en que no espera nadie. Asimismo, también ha compartido su deseo de invitar a María del Monte para que pueda conocer a su hijo Alberto, pero entiende que si esto sucede su madre estaría incómoda.