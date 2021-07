Chabelita, por su parte, ha confesado que nadie de su familia (incluido su hermano Kiko Rivera) ha ido nunca a su casa a comer. Ni a cenar. Ni a merendar. Ni a nada que tenga que ver con el universo culinario, parece… «Mi hermano no ha probado mi comida porque no ha venido a mi casa básicamente, pero mi madre y Anabel tampoco», ha desvelado.

La joven ha heredado la pasión de su madre por la cocina. «Mi nivel de cocina es básico. Normalmente en casa cocino yo porque me gusta mucho hacer los guisos. Hago patatas con carne, lentejas, soy typical spanish. Me gusta la cocina a fuego lento, cuando se hacen así tienen más sabor. Si tuviera un libro de recetas me gustaría que tuviera un nombre internacional», ha detallado. «Cuando yo iba a Cantora y no sabía cocinar mi madre me daba tuppers de cosas que me gustaban y era la más feliz del mundo». En la actualidad le encantaría poder compartir secretos de cocina con Isabel Pantoja, pero parece misión imposible en estos momentos. «Yo llamaría a mi madre para que me diera algunos trucos pero tal y cómo están las cosas, no creo que me coja el teléfono», ha admitido.