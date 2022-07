La final de ‘Supervivientes 2022’ ha estado marcada por una importante ausencia: la de Olga Moreno, que ha rechazado estar en la última gala del reality para evitar encontrarse con Jorge Javier Vázquez. Su decisión de no acudir a la última emisión del concurso ha hecho que, por primera vez en la historia del programa el ganador o la ganadora de la edición anterior no ha entregado el cheque al vencedor. De este modo, ha sido Lara Álvarez la encargada de dar el premio a Alejandro Nieto, quien se ha alzado con la victoria. «En este plató no puede faltar mi querida Lara Álvarez con el talón de los 200.000 euros», ha dicho el presentador sobre el motivo por el que la ex de Antonio David Flores no se ha personado en la gala. Sus diferencias con el de Badalona han quedado reflejadas en estos tres meses. La sevillana ha evitado coincidir con él en el plató, y este ha respondido a su negativa a verlo, -así como a su drástica determinación de no arropar al ganador de 2022-, con un castigo implacable: la indiferencia. Esto explica que ni siquiera haya mencionado su nombre al justificar ante los espectadores su desplante al espacio: «El programa ha invitado a la ganadora, pero la ganadora de 2021 ha declinado la invitación y por eso Lara es quien entrega el cheque».

Dicen que no hay mayor ofensa que la indiferencia. Es la baza que ha jugado Jorge Javier este jueves, cansado quizás del veto al que lo ha sometido Olga Moreno en estos 100 días de concurso. El conductor del formato no tiene pelos en la lengua y suele ser mordaz con sus adversarios. Es frecuente verlo lanzar zascas y pullas a los que lo critican injustamente o a quienes se enfrentan mediáticamente a él. En más de una ocasión ha lanzado dardos contra compañeros de cadena mientras se pone delante de los focos. Pero esta vez ha optado por servir en plato frío lo que ha sonado a vendetta televisiva. No ha lanzado ni un solo mensaje haciendo alusión a Olga Moreno. Ni una crítica. Ni un comentario. Como si no existiera.

La última vez que Jorge Javier habló de Olga Moreno ante las cámaras fue precisamente para hablar de este asunto. Desde hace varias semanas se rumoreaba que la empresaria no iba a estar presente en la gala final de ‘Supervivientes’. Ante las sospechas, espetaba en directo: «A ver cómo lo hace cuando tenga que venir al plató a entregar el cheque después de haberme vetado. Yo de mi plató no me muevo«. Así ha sido. Olga, por su parte, ha justificado su ausencia alegando motivos personales: «Hay cosas que son complicadas», ha expresado, «por cosas que han pasado que no tienen nada que ver conmigo, pero tienen que ver con mi familia y me duelen».