Kiko Matamoros ha asegurado que llegará el día en el que la hija de María Teresa Campos se arrepienta de su decisión de fichar por ‘Sálvame’.

Casi cuatro meses después de anunciar su marcha de manera definitiva de ‘Viva la vida’ para dar el salto a YouTube, Diego Arrabal ha regresado al espacio de Telecinco este fin de semana. Una vuelta que coincide en el tiempo con el fichaje de Carmen Borrego por ‘Sálvame’ y sobre la que ha querido opinar. El paparazzi ha dejado claro que a la hija de María Teresa Campos le han tendido una trampa y recalca el hecho de que vaya a trabajar a un programa en el que «la han humillado«.

Sin ningún tipo de filtros, Diego Arrabal no ha querido perder la oportunidad de valorar el regreso de Carmen Borrego a ‘Sálvame’: «Todo el mundo necesita dinero para vivir, no quiero ser duro pero va al matadero directamente, de verdad te lo digo. Allí la han humillado». El colaborador de ‘Viva la vida’ ha dejado claro que la hija de María Teresa Campos tendrá sus propios motivos para volver al programa presentado por Jorge Javier Vázquez, aunque insiste en que va a volver a tropezar con la misma piedra de nuevo.

Ante esto, Kiko Matamoros ha respaldado las palabras de su compañero y ha asegurado que llegará el momento en el que La Fábrica de la Tele tenga que rentabilizar el fichaje: «Habrá un periodo de transición y creo que va a llegar un día en el que se arrepienta de la decisión que ha tomado y ahí se sabe como se rentabilizan las cosas. Hay personajes que sabemos la carga que lleva trabajar en cierto espacio». El regreso de la hija de María Teresa Campos al programa de las tardes de Telecinco supone el fin de su colaboración en ‘Viva la vida’, algo que ha dejado apenada a Emma García, quien ha explicado que el contrato se ha hecho muy rápido. «Me da pena«, decía la presentadora.

Ante esto, Diego Arrabal ha querido refrescarle la memoria a la audiencia recordando lo mal que lo había pasado Carmen Borrego durante el tiempo en el que había estado allí. «No puedes ir a una casa donde literalmente a ti te han humillado, yo no vuelvo a una casa donde me han humillado», comenta.

Carmen Borrego dice adiós a ‘Viva la vida’ con «mucha pena»

Carmen Borrego cierra una etapa profesional de su vida después de tomar la decisión de volver al programa que tantos quebraderos de cabeza le ha traído en el pasado. Una vuelta que también coincide en el tiempo con el salto de Edmundo ‘Bigote’ Arrocet a ‘Secret Story’, el reality que sacará a la luz los secretos más ocultos de los famosos.

En su despedida de ‘Viva la vida’, Carmen Borrego ha reconocido que tiene sentimientos encontrados, pero muchas ganas de iniciar su nueva etapa laboral. Además, en su adiós, la hermana de Terelu Campos ha comentado que le hubiera gustado continuar al lado de Emma García, aunque no ha sido posible. «La Carmen que está viendo la audiencia a lo largo de este tiempo es gracias a este programa, también me puse en manos de un especialista, pero este programa me ha hecho aprender mucho», sentencia.