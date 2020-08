La presentadora ha contado que la peor entrevista de su vida fue con el cantante, hace 20 años: «No me han tratado peor en mi vida».

Carlota Corredera no es la única periodista que ha tenido una mala experiencia entrevistando a Miguel Bosé. Hace unos días, Toñi Moreno confesaba que el cantante la echó de una rueda de prensa por lo que el encuentro acabó provocando sus lágrimas. Al igual que su compañera, la presentadora de ‘Sálvame’ vivió un desagradable cara a cara con el artista que le dejó muy mal sabor de boca.

Todo sucedió «hace 20 años por lo menos». La gallega hacía sus primeros pinitos como redactora en el desaparecido ‘Diario 16’ poco después de terminar la carrera de Periodismo en Santiago de Compostela. Miguel Bosé presentaba entonces el programa de TVE ‘Séptimo de caballería’ y a Corredera le tocaba enfrentarse por primera vez a una figura de tanto prestigio. Pero los primeros minutos empezaron con mal pie. «En aquella época nos dábamos las manos. Yo le di un apretón de manos y es verdad que me sudan mucho las manos. Siempre lo paso mal al darla porque me da palo. La cara de asco que puso cuando se dio cuenta de que me sudaban las manos no la disimuló. A partir de ahí todo fue a peor».

«Me dio una entrevista terrorífica»

Nada más empezar la entrevista, el actor e intérprete no tardó en poner peros a las preguntas que le formulaba Carlota Corredera. Ninguna parecía ser de su agrado. Y rebatía, unas tras otra, cada tema que ésta le planteaba. «¿Tú de dónde has sacado esas preguntas, niña? A las entrevistas hay que venir preparado», le decía. «Todas las preguntas le parecían mal porque nada de lo que ponía el comunicado de prensa le parecía bien… Yo iba con muchísima ilusión a esa entrevista, me la había preparado a conciencia. Llevaba preparada la entrevista con la nota de prensa que había enviado el programa. Nunca había estado tan cerca de una estrella», ha contado la de Vigo en Telecinco.

Han pasado dos décadas desde entonces, pero Corredera no la ha olvidado. No fue agradable, desde luego. «Salí de esa entrevista de Lilliput. Me dio una entrevista terrorífica porque cualquier cosa que yo le preguntaba me la tiraba y me trataba como si fuese la última mierda. Intentaba remontarla y que no se me notara», recalcaba.

En definitiva, la entrevista de Carlota Corredera a Miguel Bosé fue un fracaso. «Me trataba como si fuese una mierda. Me dio la peor entrevista que he tenido. Pensé: ‘Que horror de entrevista’. Estaba enfadado con el mundo«. A pesar de su actitud arisca, a la periodista le llamó mucho la atención cómo cambió de proceder en el posado ante la prensa gráfica. «No sabéis qué fotos dio. Estaba arrebatador. Es increíble la fotogenia que tiene. A pesar de lo mal que me trató, lo admito, me gusta como cantante. Eso sí, creo que tratar así a una periodista pequeña y súper profesional y que de pronto todo le parecía mal…»

«No me ha tratado nadie peor que él en mi vida. Tengo días como todo el mundo. Y sé que hay compañeros que adoran a Miguel Bosé. Mercedes Milá lo ama, y Carlos Fuentes también, pero esa es mi opinión», añadía.

Al escuchar el relato de Carlota, Jimmy Jiménez Arnau no ha dudado en defender al cantante: «A los genios hay que saber tratarlos». La respuesta de Carlota Corredera fue contundente: «Que tu padrino sea Luchino Visconti y codearse con Orson Wells o con Hemingway no te da la educación», afirmaba. «A pesar de lo mal que me trató lo admiro muchísimo», concluía Corredera.

Las polémicas declaraciones de Bosé sobre la crisis del Covid-19

Desde que estalló la crisis sanitaria global del coronavirus, Miguel Bosé ha estado en el centro de todas las miradas por sus polémicas declaraciones. La última de ellas tuvo lugar hace apenas unos días, cuando animó a sus seguidores a acudir a una manifestación el pasado domingo en contra de las medidas que ha llevado a cabo el Gobierno para combatir el coronavirus. Entre ellas, el uso de las mascarillas, con la que no esta de acuerdo. Sus palabras han provocado la indignación de miles de usuarios de las redes, lo que le ha obligado a dar respuesta.

«Me han castigado. He sido un niño malo. No tengo una de las tres redes sociales…», ha explicado en un extenso vídeo en su cuenta de Twitter. «El bicho existe y el bicho ha matado a mucha gente. Nunca he dicho que no existiera el bicho, pero es verdad que su fuerza está disminuyendo, eso es oficial».