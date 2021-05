En su defensa a ultranza a Rocío Carrasco, la presentadora ha cargado duramente contra ambos colaboradores.

Una jornada más, Carlota Corredera ha vuelto a ejercer de protectora televisiva de Rocío Carrasco. En su particularísima cruzada contra los «negacionistas» y todos aquellos que cuestionen el testimonio de la hija de Rocío Jurado, la presentadora no ha temido en enfrentarse a uno de los pesos pesados de ‘Sálvame’: Kiko Matamoros. Con el colaborador ha protagonizado un tenso cara a cara en el que le ha reprochado no haber visto el documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Pero también ha arremetido muy duramente contra otro compañero, Antonio Montero, al que ha expulsado del plató por expresar su opinión sobre la madre de Rocío Flores. Convertida ya en una especie Juana de Arco pro-Rociíto de Telecinco, la periodista ha mostrado su lado más radical en su incondicional amparo a la hija de ‘la más grande’.

La presentadora ha arrancado la tarde especialmente guerrera. Poco después del arranque del programa cargaba contra José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano, por haber cuestionado el testimonio de su sobrina y defender a la hija mayor de Antonio David Flores. «Qué bonito que se cuestione una sentencia firme de violencia por malos tratos. A ver: que no podéis cuestionarlo. Que Rocío Flores puede contar lo que quiera, pero hay una verdad que está demostrada y tiene una sentencia. Ya está bien», decía. «Quién no querría tener un tío como José Antonio, que después de abrirte en canal y contar todas las violencias a las que has sido sometida durante 20 años no solo no te apoya si no que tienes un negacionista en tu propia familia».

Carlota Corredera, a Kiko Matamoros: «Has llegado a igualar a Rocío con Antonio David» No contenta con su alegato a favor de la madrileña en los primeros segmentos del espacio, aún tendría oportunidad de defenderla nuevamente en su tenso cara a cara con Matamoros. Con su colega se ha mostrado especialmente severa por haber confesado que nunca ha visto la docuserie de Carrasco. «Que no hayas tenido la curiosidad, las ganas de aprender, de superar nuestras propias ignorancias de superar nuestras propias ignorancias con la violencia de género y sobre todo, que tú has sido una persona que has sido una mala madre y una mala persona… Yo de alguien que he dicho algo así, por lo menos tendría la curiosidad de saber cuál es su verdad», le espetaba. «Si tu sentir era que no podías, que te provocaba mucho dolor es decir: ‘Directores, yo no quiero opinar de este tema porque no quiero ver la serie’. Ahora entiendo muchas de tus reacciones y muchas de tus opiniones, no me podía creer que no te calase nada de todo lo que estábamos aprendiendo. Tú has llegado a igualar a Rocío con Antonio David en acciones con sus hijos«, le recriminaba. Matamoros: «Pido perdón a Rocío Carrasco»

El colaborador, por su parte, se defendía: «Yo entendía que lo honesto era, en función del conocimiento que tengo de la trayectoria que han hecho publico estos dos señores y de lo que, que podía tener opinión. Yo le pido perdón a Rocío Carrasco ahora mismo si alguien entiende que yo, de manera torpe, he tenido opinión de lo que veía. He cuestionado hasta que punto era necesario ahondar en los temas relacionados con su hija». Y añadía: «No me arrepiento porque sé que no lo hubiera pasado bien… Comenté la situación judicial que había atravesado con Rocío Carrasco».

Concluidos sus reproches a Kiko Matamoros, en la mesa de debate de ‘Sálvame’ seguía siendo el tema principal la tormenta mediática en torno a Rocío Carrasco. Cuando llegaba el turno de palabra de Antonio Montero, el colaborador se pronunciaba sobre ella y opinaba que para él no es una buena madre: «A Jesuliín se le ha calificado como mal padre toda la vida. Jesulín con su hija es un mal padre y para mi Rocío con su hija es una mala madre». Sus palabras han irritado a tal punto a Carlota Corredera que, visiblemente alterada, se ha dirigido a dirección para exigir que lo echaran del plató. «No voy a permitir que este señor se permita el lujo de llamar mala madre a Rocío Carrasco después de todo lo que ha contado. No lo voy a permitir. Si él se queda en plató yo me voy. Se acabó. Esto no es un juego», exclamaba.

Las redes arden en críticas contra la presentadora tras echar a Antonio Montero del plató

l periodista se marchaba sin rechistar: «Me voy yo». Y en cuestión de minutos, las redes ardían contra la de Vigo con comentarios como «Prepotente y sinvergüenza MI APOYO A ANTONIO MONTERO», «Antonio Montero no puede llamar mala madre a Rociito y sin embargo Carlota si puede llamar maltratador a AD sin estar condenado» o Todo mi apoyo Antonio Montero, esto no es un programa de distracción es peor que una dictadura».