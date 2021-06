En la emisión especial de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, con entrevista en directo a Rocío Carrasco, la presentadora se ha mostrado combativa: «Nuestra única intención era ayudar a una mujer que pedía un altavoz para romper su silencio».

Una noche más, Carlota Corredera ha vuelto a lanzar un alegato a favor de Rocío Carrasco. Minutos antes de que la hija de Rocío Jurado concediera su histórica entrevista en Telecinco, la presentadora ha vuelto a la carga y ha compartido con la audiencia un mensaje en defensa de su invitada.

«El 21 de marzo de 2021 estrenamos la serie documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Dicen que ha sido el formato, la serie revelación, pero la verdad es que cuando arrancamos nuestra única intención era ayudar a una mujer que pedía un altavoz para romper su silencio«, arrancaba diciendo. «El 21-M, un domingo cualquiera, Rocío Carrasco sacudió la conciencia colectiva de un país al que todavía le falta mucho para abrazar sin complejos la lucha contra todas las víctimas de violencia de género».

Carlota Corredera se dirige al marido de Gloria Mohedano: «Saca la libreta»

«Ella abrió un debate apasionante y difícil de digerir que a lo largo de tres meses se ha colado en todas las casas… No imaginábamos el impacto social que ha tenido la serie. Esta era una serie pequeña, una terapia hecha tele. Esta ya es la serie de las miles de mujeres que han llamado al 016, de las suegras que en las comida del domingo han dejado de callarse ante las bromas machistas de su yerno. Es la serie de las adolescentes que han hablado con sus padres, de los jueces que han hablado con sus hijas», añadía.

«Es muy revelador ver quién se suma al carro de acusarnos de haber cometido errores después de que nosotros lo hayamos visto. Son los negacionistas. Por cierto, tenemos novedades sobre ellos. Hemos descubierto que los negacionistas se dividen entre los han opinado sin ni siquiera haber visto la serie y los que de la noche a la mañana han decidido no hablar del tema, quizá para no darle la razón a Rocío Carrasco. O lo que es lo mismo: para no admitir que estaban equivocados. En cualquier caso es un gran avance, así que bienvenidos». Con estas palabras, lanzaba una nueva pulla contra Kiko Matamoros, que ha reconocido no haber visto nunca la serie documental. Y otra contra Ana Rosa Quintana, quien lleva semanas sin hablar del documental en su programa.

«Esta noche va a ser muy especial para ella y para la familia que ha desfilado esta semana por Chipiona», zanjaba. «José Antonio, saca la libreta», destacaba, haciendo alusión al marido de Gloria Mohedano, que se ha posicionado a favor de Rocío Flores y ha cuestionado las lágrimas de su sobrina.

Dos horas antes de que Rocío acudiese a los estudios de Mediaset, la gallega anunciaba que la noche vendría cargada de sorpresas. «Quiero decir algo a la familia Mohedano», señalaba. «El programa tiene un mensaje para vosotros en forma de bomba. No puedo decir la hora, pero os invito a que veáis el programa y que veáis las imágenes de su visita a Chipiona. A lo lago de la entrevista habrá una “bomba para los Mohedano».

«Después de escuchar a José Antonio (marido de Gloria Mohedano), os aconsejo verlo porque sus interpretaciones libres no me convencen», añadía, destacando que la mencionada bomba estará dirigida «a todos los que estaban en el cementerio».

A lo largo de la semana hemos visto a Carlota Corredera mostrarse especialmente rígida a la hora de abordar las informaciones respecto a Rocío Carrasco. El pasado lunes, sin ir más lejos, expulsaba del plató de ‘Sálvame’ a Antonio Montero tras haber dicho que la madrileña le parece «una mala madre». Sus palabras desataron de tal forma su ira que no dudó en exigir su marcha inmediata a la dirección del programa. «No voy a permitir que este señor se permita el lujo de llamar mala madre a Rocío Carrasco después de todo lo que ha contado. No lo voy a permitir. Si él se queda en plató yo me voy. Se acabó. Esto no es un juego», gritaba.

Enfrentada a Antonio Montero y Kiko Matamoros en ‘Sálvame’

También ha tenido desencuentros con Kiko Matamoros, quien ha reconocido que no ha visto el documental. Al colaborador le ha echado en cara que no haya tenido «la curiosidad, las ganas de aprender, de superar nuestras propias ignorancias con la violencia de género». Asimismo, le ha recriminado: «Tú has llegado a igualar a Rocío con Antonio David en acciones con sus hijos».

Y es que a raíz de la emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, la gallega se ha convertido en la principal defensora de Rocío Carrasco dentro y fuera de televisión. Cree a pies juntillas en el testimonio que ha ofrecido, así que no ha dudado en arremeter con especial virulencia contra quienes considera unos «negacionistas». Uno de ellos, José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano, ha cuestionado el testimonio de su sobrina y ha defendido a la hija mayor de Antonio David Flores. «Qué bonito que se cuestione una sentencia firme de violencia por malos tratos. A ver: que no podéis cuestionarlo. Que Rocío Flores puede contar lo que quiera, pero hay una verdad que está demostrada y tiene una sentencia. Ya está bien», ha dicho.

Corredera ha cargado duramente contra José Antonio, marido de Gloria Mohedano

Ante sus palabras, Corredera ha lanzado una contundente respuesta: «Quién no querría tener un tío como José Antonio, que después de abrirte en canal y contar todas las violencias a las que has sido sometida durante 20 años no solo no te apoya si no que tienes un negacionista en tu propia familia».

Vídeo: Europa Press

Ante las críticas recibidas por su postura, Carlota Corredera ha defendidoque “el periodismo tiene que ser siempre objetivo, pero creo que hay momentos profesionales como el que me ha dado a mí la posibilidad al presentar este programa que en un tema como la violencia de género no se puede ser neutral”. Asimismo, ha dejado claro que “hay opiniones que no son respetables”.