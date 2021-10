«Eres una reconrosa, ridícula, déjame en paz y defiende a tu madre. Vives empozoñada en el odio», criticaba el periodista.

Parecía que Alba Carrillo y Miguel Frigenti iban a hacer borrón y cuenta nueva a raíz de la entrada de Lucía Pariente a ‘Secret Story’, aunque nada más lejos de la realidad. Con el paso de las semanas, los que fueran compañeros de ‘Ya es mediodía’ han vuelto a sacar las hachas de guerra y no han dudado en enfrentarse en los diversos platós de Mediaset. Este sábado, los dos colaboradores de ‘Sálvame’ protagonizaban un tenso cara a cara lleno de reproches que acababa con el periodista acusando a la de ‘Supermodelo’ de vivir «empozoñada en el odio«.

Alba Carrillo y Miguel Frigenti han vuelto a verse las caras en ‘Sábado deluxe’ después de que la colaboradora acusara al periodista de haber criticado por las espaldas a Belén Esteban tras su boda con Miguel Marcos. Cansado de tanta polémica, el colaborador de ‘Sálvame’ intentaba mantener la compostura pero acaba atizando a la hija de Lucía Pariente asegurando que tenía derecho a comentar su paso por su concurso puesto que él también había participado. «He estado dentro de esa casa. He tenido mis buenos y peores momentos con Lucía, pero no me voy a poner a hablar de la vida de nadie ni de reuniones. Mi amistad con Belén es mi amistad con Belén. Opino sobre un concurso, parece que se olvida», argumentaba Miguel Frigenti.

Ante esto, Alba Carrillo echaba la vista atrás y sacaba a relucir los momentos en los que su compañero de programa había hablado de sus relaciones con Fonsi Nieto y Feliciano López. Además, insistía en defender a Isabel Rábago y hacía hincapié en que nadie había obligado a los colaboradores de ‘Ya es mediodía’ a defenderla mientras que esta se encontraba concursando en ‘GH VIP’. «Soy buena compañera«, apostillaba.

Miguel Frigenti le pedía a Alba Carrillo que centrara su discurso en el presente para así poder comentar el concurso que estaba haciendo su madre. Sin embargo, la tensión entre ambos crecía y el periodista no podía evitar saltar después de que la colaboradora le acusara de estar en televisión gracias a Alejandra Rubio. «¿Y cuáles son tus perchas? ¡Barbie Divorcio, Barbie Feliciano! No estás aquí por ‘Supermodelo’. Tú y tu madre sois un par de arpías. Estoy cansado de morderme la lengua, no eres nadie para corregirme ni a mi ni a mi madre. Eres una reconrosa, ridícula, déjame en paz y defiende a tu madre. Vives empozoñada en el odio».

Alba Carrillo seguía echando más leña al fuego y Miguel Frigenti acababa por rematar: «No te aguanta ni Dios. La que se levanta de los platós eres tú. Te vas de los programas porque no eres profesional. Eres una niña maleducada. Cuando no se te baila el agua te levantas y te vas. Coméis gracias a ‘Gran Hermano’ y ‘Secret Story’, desagradecida».

Miguel Frigenti y Alba Carrillo, ¿entierran el hacha de guerra?

Después de este caluroso y tenso enfrentamiento, Alba Carrillo y Miguel Frigenti se tomaron un respiro e hicieron el intento por echar el freno. «No nos vamos a llevar bien, no vamos a ser amigos, pero podemos tener un trato cordial«, comentaba la modelo e insistía en que el periodista le daba «ternura». Aunque las aguas no se calmaron del todo, lo cierto es que el colaborador de ‘Sálvame’, tras una graciosa pregunta por parte de Jorge Javier Vázquez, dejó claro que si su compañera lo estuviera pasando mal, él estaría ahí: «Si necesita mi sangre se la daría«.