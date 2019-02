Santiago Cañizares y su esposa, Mayte García, estrenan el programa 'Mujeres al poder' presentado por Ana rosa Quintana, hablando de la muerte de su hijo pequeño tras sufrir un tumor cerebral. el pequeño no superó la enfermedad y un año después sus padres explican cómo es el vacío que ha dejado su pérdida

El pasado mes de marzo la historia de Mayte García y Santiago Cañizares conmovía y emocionaba a país entero. Su hijo Santi fallecía a los 5 años a consecuencia de un tumor cerebral irreversible y dejaba un dolor irreparable. Ahora, casi un año después, sus padres se encuentran lamiendo las heridas de tan duro golpe y han querido narrar su testimonio en el programa ‘Mujeres al poder’, de Ana Rosa Quintana, que narra las historias de superación de diferentes mujeres.

Hablan de su duelo en el programa ‘Mujeres al poder’

Mayte tomó la voz cantante durante la entrevista y confesó que fue uno de los palos más gordos que le dio la vida: “Santi era el niño que cualquier madre hubiese querido tener. Era un ángel. Nunca perdió la sonrisa y de él hemos aprendido a afrontar todo esto. Creo que si él hubiese sido de otra forma, estoy segura de que no lo hubiésemos llevado ni la mitad de bien. El peor momento fue cuando me dijeron que mi hijo tenía un tumor cerebral. Su última palabra fue mamá y era para que me tranquilizara y lo dejara irse, fue así, lo despedí”.

Para la mamá de Santi, vivir con alegría es una responsabilidad, una deuda que tiene con su hijo y así lo expresa: “Después de haberse ido creo que me dejó tanta paz y tanta fuerza, que me da la sensación que tengo que estar viviendo por él. Es como si estuviese dentro de mí y tengo que sonreír por él y vivir por él”.

Y es que su hijo les ha dejado una rica herencia en valores: “Santi nos ha dejado un legado importantísimo y creo que es el significado real de lo que es la vida. Yo le prometí que llevaría su legado a todas partes. La esperanza no la perdemos ningún padre hasta el último segundo de su respiración porque es tu hijo y aunque lo sepas desde el minuto uno lo que va a pasar, es tu hijo”.

Santiago Cañizares también tuvo una cuota de protagonismo importante porque se convirtió en la persona que analizó con frialdad la situación y que más apoyó y tranquilizó a Mayte. Estas son sus palabras: “Yo creo que para los matrimonios, las situaciones extremas lo que hacen es poner de manifiesto la fortaleza o la carencia que tienen. En ese sentido, a nosotros nos ha unido mucho más. Yo siempre temía cuando dejara el fútbol qué iba a hacer con mi vida, pero coincidió justo que conocí a mi mujer y mi corazón cambió de posición. El vacío que me dejó el fútbol lo compensó con creces mi mujer. De alguna forma empecé a entender lo que era una familia”

