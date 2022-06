Caner Cindoruk lleva en los escenarios desde que era pequeño, aunque reconoce que todavía le emociona cualquier papel que le toque interpretar. En España lo conocimos como Sarp, el marido desaparecido de Bahar en ‘Mujer’, que fue la primera serie turca que Antena 3 emitió en prime time. Ahora, ha regresado a nuestras pantallas como Volkan, en Infiel.

¿Cómo te llegó la serie Infiel?

Ya había trabajado con la productora Med Yapım en Mujer, donde tuvimos una buena armonía. Tienen muy buen equipo y trabajan meticulosamente en sus proyectos, que suelen tener mucho éxito. Además, me gustó mucho la historia de Infiel.

¿Cómo fue tu experiencia en la serie?

Es una historia emocionante sobre engaños e infidelidades que se centra, como Mujer, en un personaje femenino fuerte. Mi papel, Volkan, es un poco desagradable porque engaña a su esposa, arruina su propia vida y las vidas de quienes lo rodean. Este proyecto es muy querido en mi país y las audiencias son excelentes.

Con Mujer ya tuviste éxito en todo el mundo. ¿Te lo esperabas?

Pensé que tendría éxito, pero no esperaba que recibiera reconocimiento mundial. Seguimos disfrutando de este éxito como equipo.

¿Qué te animó a formar parte de ese proyecto?

Vi un personaje femenino muy fuerte en la historia. La misteriosa muerte de su esposo la obliga a ella y a sus dos hijos a pasar momentos difíciles, pero a pesar de su enfermedad, intenta ser positiva y sigue luchando. Este es el aspecto que más me conmovió. Y lo más importante que me animó a formar parte de este proyecto fue que Özge Özpirinçci, que ya había sido mi compañera y era una amiga muy querida por mí, fue elegida para el personaje de Bahar.

¿Te gustan las historias femeninas?

Sí, creo que necesitamos personajes femeninos más fuertes, especialmente en este mundo de hoy, dominado por hombres.

¿Cuál es el personaje más importante que has interpretado en tu carrera?

Todos tienen un lugar especial en mi corazón. Disfruté mucho interpretando a Sarp, en Mujer, y ahora a Volkan en Infiel, pero Kemal, el que hice en Hanım’ın Çiftliği, ocupa un lugar único en mi vida, porque la serie se filmó en Adana, que es la ciudad donde nací y crecí. También me emocionó interpretar a un personaje de una novela de Orhan Kemal, que es un gran autor. Mi padre ganó el premio Orhan Kemal Story Award en dos ocasiones y mi abuelo trabajó con él en una fábrica en Adana. Poder interpretar ese papel fue una oportunidad ineludible.

Tanto en Mujer como en Infiel trabajas con niños, pero tú no eres padre aún. ¿Te gustaría?

Adoro a los niños y quiero ser padre. La paternidad sería una nueva experiencia para mí.

¿Cómo te definirías?

Soy apasionado, aventurero y entusiasta, y muy devoto de mi familia. La mía siempre ha sido una familia muy orientada a la madre: ella tiene que llevar a cuatro hombres, es decir, mi padre y nosotros, que somos tres hermanos. Estamos muy entregados unos a otros.

¿Recibes mensajes desde España?

Muchos. El hecho de que nuestro proyecto sea admirado y seguido en un país europeo tan significativo es muy halagador. España es uno de los países por los que siento más curiosidad y, de hecho, está en la parte alta de mi lista. No hablo español, aunque estoy en ello, y todavía no he ido a España, aunque tengo muchas ganas de visitarla pero aún no he tenido la oportunidad. Quiero ir cuando termine la pandemia.

Vienes de una familia de actores y tu padre es escritor. ¿Crees que tu carrera se formó desde la infancia? ¿Qué recuerdas de tu niñez?

Vivimos dificultades económicas, pero mi infancia estuvo llena de esperanza y alegría. En mi familia siempre estuvimos vinculados con el arte. Mi tío, Erdal Cindoruk, era actor y me introdujo en el teatro cuando era muy joven. Con el tiempo, la actuación se convirtió para mí en un amor, y hoy continúa en mí esta pasión.

También has escrito un libro. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Quieres escribir más?

He sido un soñador desde niño. Las historias flotan en mi mente todo el tiempo. Huyo de todo y me encuentro en un mundo que solo me pertenece a mí. Escribir una historia es como un vínculo, un camino entre este mundo secreto y la realidad de la vida. Realmente amo escribir

Pero además, también diriges. ¿Qué prefieres: actuar o dirigir?

Dirigí algunas obras de teatro, pero la verdad es que mi profesión es ser actor. Amo esta carrera y sé que mi pasión por ella jamás se va a desvaner. Nunca.

¿Qué te interesa más: el cine, el teatro o la televisión?

Aunque las técnicas pueden cambiar, la esencia es la misma en la actuación. Tengo el mismo nivel de interés en los tres y me encantan todos, pero puedo decir que no hay nada como la adrenalina que se siente frente a una audiencia en vivo.

¿Te gustaría trabajar en el extranjero? ¿Dónde?

Pues no sé dónde, pero me encantaría. Estoy mejorando mis habilidades lingüísticas para que pueda producirse.

¿Crees que te pareces a George Clooney, como dice la gente?

Pues no es la primera vez que la gente dice que me parezco a otra persona. En mi país, me dicen que me parezco a Kadir İnanır y a Fikret Hakan, y otros que soy como el gran Omar Sharif en una película. Cuando Mujer se empezó a emitir, la gente empezó a decir que me parecía a George Clooney, lo que por supuesto es algo muy halagador.

¿Qué importancia crees que tiene la belleza y el físico? ¿Piensas que te ha ayudado en tu carrera?

Aunque no es muy importante para mí, sí creo que me ha ayudado en mi carrera.

¿Qué personaje te gustaría interpretar?

Todavía tengo ganas de interpretar cualquier papel.

¿Cuáles son tus aficiones?

Me gusta escribir, tocar la guitarra, relajarme y estar solo. Comparto mi vida con dos gatos, Hera y Eros, desde hace 7 años.

¿Cuáles son tus metas para el futuro?

Queremos rodar una película que escribimos mi padre y yo conjuntamente; estamos ilusionados y esperando el momento adecuado. Tendrá lugar en Adana, la ciudad en la que nací y crecí.

La doble vida de Volkan en ‘infiel’

En Infiel, serie con la que triunfa ahora, Caner es el ambicioso arquitecto Volkan Arslan. Al principio lo conocemos como un esposo y padre maravilloso, un hombre seguro de sí mismo, admirado y respetado por todos. Sin embargo, lo que muy pocas personas saben es que Volkan lleva una doble vida. El hombre ejemplar se ve a espaldas de su familia con Derin, su amante. Lo que él no se esperaba, era que su mujer Asya fuese a llegar hasta la verdad y se enfrentase a él para darle una última oportunidad.