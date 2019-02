Así ha sido el reencuentro de Candela Acevedo y Antonio Tejado

Este domingo los concursantes de GH Dúo eran sorprendidos con la repesca de tres de sus compañeros expulsados. La audiencia decidía que la primera en entrar era Candela Acevedo quien protagonizaba un esperado reencuentro con María Jesús Ruiz y su expareja, Antonio Tejado.

El cara a cara entre Candela y María Jesús

Después del fugaz romance entre María Jesús y Antonio, Candela se reencontraba primero con la modelo. “No tengo nada que reprocharte”, le comunicaba. “Es verdad que he sufrido, no me lo esperaba de ti para nada. Realmente me has hecho un favor y me has ayudado muchísimo”, añadía.

Candela confiesa que no pondrá impedimentos si María Jesús retoma su relación con Antonio

La jienense le contestaba que lo suyo con Tejado había sido una tontería de una semana. Se sinceraba con la sevillana y le decía que no tenía nada que ver la concursante en solitario con la novia de Antonio.

El asombro de Antonio

Nada más ver a su expareja en el confesionario, el sevillano no podía ocultar su asombró. “¿A qué has venido esta vez?”, le decía.

El tenso enfrentamiento con Candela

La conversación de Candela con María Jesús fue conciliadora, todo lo contrario a su encuentro con su ex. “Yo no te he sido infiel y te lo digo ahora en la cara, cuando salga lo demostraré”, le decía este. Un comentario que despertaba la risa de Candela.

Los asuntos pendientes de la expareja

“En un parón que no hemos estado juntos yo sí he estado con gente, pero no te he sido infiel”, reiteraba. “No te voy a decir todo lo que he hecho no estando juntos”, añadía.

“Cuando estoy soltero mi vida no te importa”

Respecto a las relaciones que ha tenido, Antonio se mostraba tajante y le decía que no debía darle explicaciones de aquello que había hecho mientras no eran pareja.

