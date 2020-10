Anabel Pantoja habría nombrado a la hija de Belén Esteban después de que la dirección del programa le pidiera comentar la guerra entre su tía y su primo

La guerra mediática entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja sigue cobrándose a nuevas víctimas. Si esta mañana era Chabelita Pantoja quien hablaba en ‘El programa de AR’, espacio donde colabora habitualmente, sobre este tema pero sin querer posicionarse a favor de uno u otro, esta tarde Anabel Pantoja ha estallado contra la dirección del programa y contra todos los colaboradores de ‘Sálvame‘, programa en el que ella misma trabaja. La sobrina de la tonadillera se encuentra en casa después de sufrir un accidente practicando surf lo que le impide estar de manera presencial en el plató de televisión. Aún así, a través de videollamadas entra en directo en el programa para hablar de los diferentes temas de actualidad.

Anabel se ha enfrentado a ‘Sálvame’ por el asunto familiar

Inevitablemente, la pelea entre Kiko y Pantoja es uno de los temas más candentes, pero parece ser que Anabel se niega a opinar y debatir sobre el mismo. Por ese motivo, cuando esta mañana desde la dirección de ‘Sálvame’ se han puesto en contacto con ella para que esta tarde entrara e directo para hablar sobre esto, la joven ha estallado y ha dejado unas declaraciones que no han sentado nada bien a sus compañeros. Sobre todo a Belén Esteban, quien posteriormente ha mostrado su «disgusto» con Anabel.

Anabel ha confesado por activa y por pasiva que se negaba a entrar en el programa para hablar sobre este tema familiar: «Yo tengo mi libertad de expresión. Ellos me tienen que respetar», ha asegurado. Pero tal y como hemos dicho anteriormente, no ha dejado títere con cabeza y ha atacado a algunos de sus compañeros: «El otro día los colaboradores fueron unos hijos de puta y me dieron hasta en el paladar. Todas las hostias que le quieren dar a mi tí y a Kiko Rivera, me las dan a mí», ha continuado diciendo asegurando que «a mí estos disgustos no me vienen bien». «Antonio David diciéndome que tenía poca vergüenza por no querer posicionarme, Kiko Matamoros diciendo de mí pestes, ese tío que lleva años sin hablarse con sus hijos».

Anabel Pantoja ha mencionado a la hija de Belén Esteban

Por mucho que intentaran convencer a Anabel de que hablara del tema, ella se ha negado de manera rotunda: «Yo no voy a entrar en una guerra entre madre e hijo… y por 600 euros no me merece la pena, no me compensa. Lo único que quieren es espectáculo». Pero lo más gordo todavía estaba por llegar y ha sido cuando ha mencionada a Belén Esteban y a su hija: «Cuando se habla de la hija de Belén Esteban, no se habla».

Estas palabras no han sentado nada bien a Belén Esteban, quien se ha mostrado muy enfadada con la propia Anabel e incluso ha abandonado el plató. A su vuelta ha confesado estar «muy disgustada. Mi hija no se dedica a esto y a mi hija no se la nombra. No le voy a decir nada porque yo no voy de súper amiga ni nada pero yo a Anabel la quiero mucho», ha comenzado diciendo. Y ha añadido: «Me he llevado un súper disgusto… pero de mi hija no… Hablas de tu prima, que es la que vende las exclusivas, o de tu primo o de tu tía o incluso de mí… pero de mi hija no. Ni tú ni nadie porque ella no se dedica a esto. Me ha dolido que esto venga de ti», ha sentenciado la Princesa del pueblo.

Al ver como se encontraba Belén Esteban, Anabel Pantoja ha aflojado algo la cuerda y le ha pedido perdón públicamente después de señalar que la conversación estaba cortada, algo por lo que Jorge Javier le ha echado la bronca por «mentir». Lo que está claro es que el tema Pantoja sigue dando mucho de que hablar.