La colaboradora responde a la cuñada de Antonio David Flores y asegura que sigue defendiendo a su mujer.

Este lunes, Belén Esteban ha dado respuesta a las declaraciones que ha hecho sobre ella Raquel, la hermana de Olga Moreno. En sus redes sociales, la cuñada de Antonio David Flores ha criticado a la colaboradora. «Mucho criticar ahora a mi cuñado por las exclusivas que ha dado, pero tienen a una señora ahí sentada que ha vivido años y años hablando de su exmarido. Sí, la señora Belén Esteban, que repito, me sigue decepcionando». Con estas palabras, la andaluza están gustando algunas actitudes de la colaboradora en su posición en todo lo relacionado con Rocío Carrasco y Antonio David.

Y esta no se ha quedado callada. «A ti no te tengo que dar explicaciones. A la que tengo que dar explicaciones es a Olga cuando vega, como hice con Antonio David. No sé si me cogerá el teléfono, pero la llamaré», ha explicado.

«¿Os molesta que diga que creo a Rocío Carrasco?»

La de Paracuellos del Jarama se ha dirigido a las cámaras del programa para poner los puntos sobre las íes. «A día de hoy sigo defendiendo a tu hermana como superviviente. No he hablado ni de tu hermana ni de Rocío Flores. De Antonio David, sí. Porque a mí me ha dicho cosas que he visto que no son verdad», declaraba. «¿Que os molesta que diga que creo a Rocío Carrasco? A su hija se lo he dicho en la cara en el baño. Y la niña me contestó lo que ella cree oportuno. Yo le dije lo mismo».

Visiblemente enfadada, proseguía: «Te voy a decir tres cosas. A mí nunca me han hecho fotos a escindidas y he cobrado por detrás… la primera. La segunda: mi hija fue la primera que fue a la boda de su padre. Y la última: cuando mi hija ha visto al padre, quien la animado han sido su tía Mamen y su madre, Belén Esteban. No tengo nada que decir. Que tengas un buen día».

«Cuando me he equivocado en algo del padre de mi hija he pedido perdón»

Belén zanjaba los comentarios de Raquel Moreno de manera tajante: «Por supuesto que he vendido mi vida, claro, Lo he dicho la primera, pero basta ya de comparaciones. Cuando me he equivocado en algo del padre de mi hija he tardado dos días en pedir perdón y en decir: ‘Me he equivocado». ¡Para que lo sepáis!». Su compañero Antonio Montero comparaba su caso con el de Antonio David Flores y Rocío Carrasco: «A Jesulín se le ha calificado como mal padre toda la vida. Jesulín con su hija es un mal padre y para mi Rocío con su hija es una mala madre». Sus palabras provocaron una respuesta radical por parte de Carlota Corredera, que no dudó en echarlo del plató por expresar sus opiniones.