15 Mila Ximénez reabre viejas heridas

Aunque Mila Ximénez es ajena a todo lo que ocurre fuera de la casa de Guadalix de la Sierra, su participación en el reality ha sido la gota que ha colmado la relación entre Belén Esteban y Jorge Javier. La ex de Manolo Santana y el presentador de ‘Sálvame’ protagonizaron, este martes durante la gala de ‘GH VIP’, uno de los momentos más tensos de la noche. Mila no se siente bien en el concurso y Jorge aprovechó la gala para bromear sobre eso. Sus bromas no sentaron nada bien a la concursante y abandonó el salón de la casa en directo.