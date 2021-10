Belén Esteban no sabía lo que se le veía encima cuando este miércoles acudía a su puesto de trabajo en ‘Sálvame’. Comenzaba el programa como una tarde más, anunciando lo que tenían entre manos. Entre los temas a tratar, acordados en la reunión previa, estaba la supuesta separación de Antonio David Flores y Olga Moreno, con la inestimable presencia en el tema de Marta Riesco, pero todo se ha venido abajo. También Belén Esteban. Jorge Javier Vázquez anunciaba que al programa han llegado seis vídeos que van a suponer una auténtica bomba, especialmente para una persona. Al parecer, esa persona no está en plató y en las redes sociales ya se especula de quién se trata y qué mal va a destrozar su vida. Sin embargo, mientras se negocia la compra de este material, el programa ha optado por contarle a sus colaboradores uno a uno las claves de esta noticia que ha paralizado el programa.

La primera en conocer lo que se traen entre manos ha sido Belén Esteban. El presentador se ha llevado a la colaboradora a una sala aparte para darle las malas nuevas. Lo hacía sin micro, dejando a la audiencia sin audio y con la única imagen de un primer plano de Belén Esteban. Según escuchaba lo que le relataban, el rostro de ella se iba desencajando hasta que al final ha clavado su mirada al suelo. Cuando logró superar el shock inicial, Belén ha mirado a cámara y tenía los ojos llenos de lágrimas. Se ha venido abajo: “Me da mucha pena, su vida se va a derrumbar”, dice sin poder contener el llanto y adelantándose a lo que va a suceder cuando la protagonista se entere del contenido de los 6 vídeos bomba.

Hay muchas quinielas en las redes sociales aventurando qué podría ser lo que ha terminado por derrumbar a Belén Esteban. Más sabiendo la conexión personal e íntima de la colaboradora con la víctima de dicha información: “Estoy fatal”, confiesa sin poder disimular el dolor que le produce lo que acaba de conocer. Belén, al no tener permiso para hablar libremente sobre el asunto, ha dado alguna pista en clave personal: “No se merece esto, sé lo que va a pasar” o “ella lo ha dado todo”, dice a lágrima viva y sin encontrar consuelo.

El programa promete dar a conocer el contenido de los vídeos a lo largo de la tarde. Eso sí, Belén Esteban no quiere que su amiga se entere de algo tan grave de sopetón y quiere ser ella quien le informe para suavizar el durísimo golpe que le espera. “Antes de dar la noticia me gustaría llamar por teléfono”, suplica Belén Esteban al director de ‘Sálvame’. Ha recibido una negativa por respuesta. Su amiga, esa que no va a soportar la noticia, se enterará junto al resto de España de la fatal noticia que va a echar por tierra toda su vida. Parece exagerado, pero Belén sabe a la perfección que no podrá superar un golpe tan duro como este.