Este lunes 29 de agosto destaca el regreso de ‘Aruseros’, espacio de televisión que desde hace semanas permanecía de vacaciones. El programa de Alfonso Arús ha firmado un 14,3% de cuota de pantalla y registró un total de 978.000 espectadores únicos. Te contamos el resto de audiencias de los diferentes programas de televisión, series y películas en nuestro país.

Antena 3

El hormiguero 16 años juntos Matías Prats y Susanna Griso 1.353.000 12,2% Hermanos Siempre nos dejan sin trabajo 1.313.00014,8%

Telecinco

Cine 5 estrellas Pretty woman 1.065.000 10,7%

La 1

Mapi 806.000 7,3%

La noche de los cazadores 700.000 6,6%

La Sexta

El intermedio: the very best 418.000 3,8%

El taquillazo Alcanzando tu sueño (teen spirit 382.000 4%

Cuatro

First dates 533.000 5,5% First dates 931.000 8,4% Viajeros cuatro Los ángeles 500.000 5,4%

La 2

Días de cine clásico: presentación Cuando ruge la marabunta 600.000 5,4%

Incluye:

– Días de cine clásico: película Cuando ruge la marabunta 611.000 5,5%

Cine Una mujer sin sombra, asunción balaguer 190.000 2,4%

Late night

Antena 3

Hermanos 275.000 7,9%

Live casino 102.000 5,7%

Telecinco

Cine Un mensaje para ti 267.000 7,4%

Cuatro

Viajeros cuatro Vietnam 274.000 6,1%

El desmarque de Cuatro 95.000 4,2%

La 1

Cine Contagio 304.000 5,3%

Cine 2 Navidad en el majestic 152.000 6,6%

La Sexta

Cine Ella no es un ángel 149.000 4%

Pokerstars casino live 12.000 0,6%

La 2

Cine 2 Huellas en el cielo, Jorge Loring y la odisea del Zepelín 70.000 1,7%

Festivales de verano Jazzaldia: camina Claudina Myers: generations 4 14.000 0,7%

Sobremesa y tarde

Antena 3

Amar es para siempre 1.051.000 11,9%

Tierra amarga 1.193.000 15,2%

¡boom! 827.000 11,8%

Pasapalabra 1.832.000 23,1%

Telecinco

Sálvame limón 1.151.000 12% Sálvame naranja 1.094.000 13,9% Sálvame sandia 899.000 11,3%

La 1

Cine A tu lado (2014 605.000 6,7%

Servir y proteger 574.000 7,3%

El cazador 588.000 8,4%

Te ha tocado 478.000 6,4%

Aquí la tierra 621.000 7,5%

La Sexta

Zapeando 504.000 5,3%

Mas vale tarde 381.000 5%

Cuatro

Todo es mentira 446.000 4,6%

Todo es mentira bis 463.000 5,3%

Cuatro al día 337.000 4,6%

Cuatro al día a las 20h 334.000 4,4%

La 2