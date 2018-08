Paz Padilla no puede estar más feliz. La presentadora más divertida de la televisión ya está de vacaciones y el pasado 31 de julio no dudó en despedirse de sus compañeros de ‘Sálvame’ y de la audiencia hasta el mes de septiembre. Es la primera vez que la presentadora se va tanto tiempo.

[Paz Padilla: primer posado veraniego en biquini y presumiendo de cuerpazo]

Aunque en algún que otro momento del programa Paz Padilla hizo mención a que era su último día de trabajo, la presentadora esperó al final de la tarde para despedirse de todos sus compañeros. También le dijo adiós a la audiencia hasta el mes de septiembre. “Hasta aquí el mes de julio, hasta aquí el ‘Sálvame’ de hoy. Yo me voy de vacaciones. Me voy un mes. No me lo creo”, comenzaba explicando muy contenta.

Acto seguido, la humorista empezó a dar saltos de alegría: “¡¡¡Me voy un mes!!! En mi vida he tenido un mes de vacaciones. En septiembre volveré a aquí, pero ‘Sálvame’ sigue”, desvelaba. Mientras tanto, Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez serán los encargados de presentar las tardes de ‘Sálvame’.