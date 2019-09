Alba Carrillo se apoya en Antonio David en su momento más crítico

Desde que entraron en la casa de Guadalix, Antonio David Flores y Alba Carrillo estaban condenados a no entenderse. El que fuera Guardia Civil continúa enfrentado con su exmujer, Rocío Carrasco , mientras que la colaboradora mantiene una buena amistad con ella. A pesar de las diferencias entre ambos que quedaron manifiestas el primer día del concurso, han conseguido reconciliarse e, incluso, han llegado a un «pacto».

‘Gh VIP 7’: Máxima tensión entre Antonio David Flores y Alba Carrillo

Un bonito gesto de Antonio David con Alba

La tensión que se vive en la casa está agotando por completo a la exmujer de Feliciano López quien se derrumbaba en el confesionario tras un enfrentamiento con Hugo Castejón. Antonio David acudía en su ayuda e intentaba animarla: «Cálmate, no se te puede ir de las manos», le decía.

Antonio David Flores, destrozado, narra los grandes dramas de su vida

El consejo de Antonio David

Siendo consciente de la escena que estaba protagonizando con uno de los que pretendía ser su principal «enemigo», Alba solo podía pensar en la repercusión de las imágenes. «Nosotros tenemos fuera cosas. No hables más de eso. Contra más se habla, más se comenta. Hazme caso, vale», afirmaba Antonio David.

Todo lo que Antonio David Flores se olvidó de contar en la curva de la vida de ‘GH Vip 7’

Alba se derrumba

Alba, totalmente desconsolada y deshecha en lágrimas, recibía un fuerte abrazo de su compañero de concurso quien le pedía que le hiciera caso y se calmara.

Firman la paz en el concurso

Parecen dejar atrás viejas rencillas y quieren contribuir a una buena convivencia en el reality.

Tensión desde el primer día

Desde que pusieron el primer pie en ‘GH VIP’ ambos mostraron sus diferencias. La modelo señalaba que no estaba de acuerdo con algunas afirmaciones que había vertido sobre ella. «Dijo que mi novio me había dejado. Yo este chico no sé si tiene buen fondo. Él dice que yo tengo prejuicios con él porque es el ex de Rocío, pero no es así. Él los tiene conmigo porque se ha metido con mi tía y con mi madre».