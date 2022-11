Tras su despido de ‘Sálvame‘, Antonio Canales ha reaparecido en la pequeña pantalla gracias a su paso por ‘La gran confusión’. El programa presentador por Xavier Sardá ha hablado sobre los grandes cachés que han ganado rostros populares. Entre ellos, el invitado, quien desvelaba el dinero que ha ganado tras su paso por ‘Supervivientes 2021‘.

A lo largo de todos estos años, Antonio Canales ha amasado una gran fortuna gracias a sus trabajos. Tras «tocar el infierno» debido al despilfarro del dinero, el bailaor vuelve a tener su alto nivel de vida gracias al caché que ha ganado tras su paso por ‘Supervivientes’. El sevillano ha asegurado que desde que se tiró del helicóptero hasta que terminó su experiencia ha ganado 1.180.000 euros, aproximadamente.

Una desorbitada cifra que provocó que el propio presentador se llevara las manos a la cabeza. El bailaor aclaraba que ese dinero no solo fue de su concurso puesto que fue el primer expulsado de aquella edición. «Me ofrecieron mucho más dinero, pero, lo que no sale del corazón, no puede entrar en la boca«, comentaba. Hay que recordar además que Antonio Canales concursó en el reality de supervivencia y estuvo colaborando en los debates y en ‘Sálvame’.

Antonio Canales se fue de ‘Sálvame’ protagonizando un tenso momento con Carlota Corredera

En agosto de 2021, ‘Sálvame’ despedía en directo a Antonio Canales. Un despido fulminante que pillaba por sorpresa al bailaor y que provocaba que, sin ningún tipo de filtros, arremetiera contra la cúpula y asegurara que el espacio de Telecinco se iba a pique debido a las bajas audiencias que estaba haciendo. «Donde no me quieren es porque no me merecen. Voy a seguir trabajando en la casa, en otro programa con otro perfil, más adecuado a mis formas. Estábamos esperando a terminar el contrato para poderlo anunciar. Ya se anunciará, no quiero desvelarlo ahora. Me gusta decir las cosas en su momento… Me gustaría presentar otro perfil de programa, uno que hablara de cultura, pero en Mediaset es muy difícil… es como follarse a una hormiga y preñarla. Pero esa es mi intención, pero para eso todavía me queda aprender mucho», expresaba entonces. Ahora, Antonio Canales está centrado en su faceta profesional.