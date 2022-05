Los ánimos de Anabel Pantoja no están para tirar cohetes. Después de casi tres semanas de ‘reality’, la sevillana empieza a andar floja de energías. Así lo ha hecho saber a la dirección del programa. «Ahora mismo no tengo ni ánimo para arriba ni ánimo para abajo», comienza diciendo en un vídeo que ha emitido Telecinco a través de sus redes sociales. «Estoy cabreada, estoy decepcionada. No estoy».

Vídeo: Telecinco

Las palabras de la sobrina de Isabel Pantoja llaman la atención, especialmente si tenemos en cuenta que el pasado fin de semana no pareció ser malo del todo en el concurso. Aprovechando que se quedaba a solas con Yulen Pereira, Anabel le hacía un masaje a su compañero, que quedaba encantado con sus habilidades manuales. La mejor parte ha llegado cuando el deportista le ha devuelto el favor y le ha hecho un masaje a ella. Los gemidos de Anabel han sido tan sugerentes que llegaron incluso a revolucionar el plató de ‘Conexión Honduras’, donde los colaboradores e invitados han comentado la enorme conexión que hay entre ellos.

¿Podría haber algo más que una amistad con Yulen Pereira? Chabelita, que conoce muy bien a su prima, no cree que los flirteos de Anabel con el jugador de esgrima tenga futuro. «Yo creo que no va a pasar de una amistad. Puede que te guste una persona y no tener que llegar a nada más», ha señalado.

Al ver las escenas de Anabel junto al que fuera medalla de plata en el Campeonato Europeo de Esgrima de 2014, la hija de Isabel Pantoja ha confesado: «Yo pensaba que Yulen iba a cambiar de actitud por lo que le dijo su madre de concursar solo, pero él ha decidido seguir al lado de Anabel, por lo que me ha demostrado que sus sentimientos son sinceros«. Por este motivo, ve con buenos ojos que exista buen rollo entre su prima y Yulen: «Me alegro de que esta conexión siga fluyendo». Quien también ha opinado del coqueteo entre la andaluza y Yulen es Alexia Rivas, amiga de Omar Sánchez. La periodista no cree que el aún marido de Anabel Pantoja le haga gracia verla tan cerca del deportista: «Se acaban de separar, él tiene sentimientos, no creo que le haga mucha gracia. Incluso Joaquín Prat se ha pronunciado este lunes sobre el tonteo. «Yo no daba un duro por lo de que Anabel y Yulen fuese más allá de una amistad, no sabemos, pero se han dado un masaje, que para mí, es uno de los más sensuales de la historia de ‘Supervivientes», ha dicho durante la emisión de ‘El programa de AR’. Al escuchar los sonidos que ha emitido la andaluza, no ha dudado en comentar: «Yulen es un deportista de élite, sabe dónde tocar».

Te interesará saber...