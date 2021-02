«»Me arrepiento muchísimo de haberos llamado torpes, se ha lamentado la colaboradora, arrepentida.

Después de varias semanas sufriendo en directo y haciendo frente a diferentes polémicas, Anabel Pantoja ha vuelto a vivir una jornada cargada de emociones en ‘Sálvame’. La colaboradora ha pedido disculpas al equipo de investigación del programa, contra los que había cargado duramente esta semana.

Hace unos días, la sevillana ‘brotaba’ contra sus compañeros por la polémica con sus joyas. ‘Salvarme’ invitaba a un tasador para comprobar si la calidad de las piezas que vende en las redes sociales era superior a los que comercializa la web china donde pueden comprarse a un precio considerablemente inferior. Entonces, cabreada, Anabel cargaba contra sus colegas: “¡Qué torpes sois!”. Alegaba que habían tasado un anillo que no formaba parte de su colección. Y se dirigía al “e-qui-po de in-ves-ti-ga-ción” pronunciando cada sílaba con énfasis para recalcar su indignación. David Valldeperas, director del espacio, le paraba los pies en directo: “¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡No te equivoques!”, le decía.

Esta tarde, la sobrina de Isabel Pantoja se ha mostrado arrepentida y ha subido a la redacción donde trabajan los responsables de investigación para trasladarles sus disculpas personalmente. «El pasado lunes tuve un colapso y cuestioné vuestro trabajo. Jamás en la vida pensaría que no sois profesionales porque vuestro trabajo es fundamental», reconocía. «Me arrepiento muchísimo de haberos llamado torpes. No volverá a suceder. Si aceptáis lo entiendo y si no lo aceptáis».

«Lo siento y no volverá a suceder», ha explicado Anabel, con lágrimas en los ojos. Muy emocionada, a duras penas podía articular palabra cuando se ha enfrentado a los compañeros que trabajan detrás de las cámaras. David Núñez, subdirector del programa, aceptaba su perdón en nombre de sus compañeros. «Como subdirector del programa decirte que aceptamos tus disculpas. Te agradecemos tus disculpas, eso te honra. Os admiramos profundamente a quienes estáis en plató. Para nosotros vosotros sois compañeros y sois muy generosos con el público», explicaba.

Sus compañeros aceptan sus disculpas: «Esperamos que no vuelva a suceder»

«Nos sentimos dolidos. Hay que saber a quién hay que apuntar. La gente te cuelga el teléfono, te habla de mala manera. Siempre nos atiendes bien. Torpes somos todos, pero nunca con mala intención. Esperamos que no vuelva a suceder, que te tenemos mucho aprecio y que esperamos que trabajes con nosotros durante muchos años», destacaba NúÑEZ.

«Ya sabes que no somos perfectos, que se me fue la pinza. Yo defendía una verdad y la podía haber defendido de otra manera, no contra vuestro trabajo», matizaba la colaboradora. Entonces, se dirigía a Angelines, la coordinadora del equipo de investigación para enviarle un mensaje muy especial: «Lo que hiciste por mí sin pedir nada a cambio… Te pedí ese favor y al día siguiente lo tuve y tuviste mucho que ver en que esa persona es feliz». La periodista le respondía: «Olvidemos todo, Anabel». De regreso al plató, la colaboradora explicaba a sus compañeros: «Me encantaría contar lo que Angelines hizo por mí».