5 Este tratamiento, según Anabel, tiene resultados duraderos

«Y lo mejor es que su resultado me va a durar mucho más allá de la final porque voy a por todas👸🏻 ¡BOMBA! 💣 Por cierto, ya sabéis que me encantan mis pequitas y temía que con el tratamiento las fuera a perder. Pero no, solo quita lo que tiene que quitar. Escribidme cuando lo probéis y me contáis 😘«, asegura.