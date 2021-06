«No me gustaba que la gente quisiera saber tanto de mí… Perdí mi intimidad y casi me perdí a mí misma», recuerda la cantante.

Este martes, Ana Torroja ha visitado ‘El Hormiguero 3.0‘ para presentar su último trabajo musical: ‘Hora y cuarto‘. Un sencillo que ha grabado junto a Alaska y Mario Vaquerizo y que se estrena el próximo 25 de junio.

“Entre nosotras la famosa rivalidad era como casi impuesta, en realidad eran los chicos los que no se llevaban tan bien, no querían compartirnos y nosotras nos teníamos que ver a escondidas como los amantes. Alaska y yo nos queremos, nos admiramos, tenemos muchas cosas en común y somos los dos amores de Mario, ella el real y yo el platónico”, ha comentado sobre su colaboración con Alaska.

«Me convertí en agorafóbica»

Pero en su entrevista con Pablo Motos poco ha tardado en preguntarle el presentador por el arrollador éxito de Mecano, grupo del que era vocalista, y que la convirtió en una estrella internacional siendo una veinteañera. Pero liderar un trío que vendió 25 millones de discos en todo el mundo no fue tarea sencilla. A la cantante le costó mucho digerir la fama. Tanto, que llegó a pasarle una seria factura. Y tuvo que cortar por lo sano para poder superar la peor parte de su popularidad en todo el mundo. Ser un icono de la música pop en los 80 y en los 90, de algún modo, se convirtió en una auténtica pesadilla.

«Casi casi me convertí en agorafóbica, me daba miedo salir a la calle. Aunque no lo parezca soy una persona muy tímida. Y aunque la timidez se va trabajando, sigo siéndolo. Sobre todo cuando era Ana «X», ha contado. «No me gustaba que la gente quisiera saber tanto de mí, que todo el mundo estuviera pendiente de lo que yo hacía. Perdí mi intimidad y casi me perdí a mí misma. Por eso me fui a vivir fuera, a Nueva York, para volver a recuperarme, para poder salir a la calle como una persona anónima. Porque hasta entonces no podía».

«Mecano era mucho más grande que Ana, Nacho y José»

A sus 61 años, Ana aún recuerda con cierta amargura los años de mayores triunfos de Mecano. Porque aunque había logrado su sueño de triunfar en la música, perdió por completo su intimidad. «Lo vivía mal. Era difícil para mí. Me encerraba en casa. Perdí amigos. Me resultó incómodo ese momento, no lo supe administrar bien. Fue muy rápido y cuando explotó fue muy potente», decía. «Había que hacer un disco tras otro. Un disco no podía ser peor que el anterior y no había descanso. No había momentos para uno mismo. Mecano era mucho más grande que Ana, Nacho y José».

«En México me habían puesto seguridad y me daba mucha pena quitar a los de seguridad toda la noche, Un día les dije que se fueran. Se presentó un chico en la habitación, pensé que era ‘room service’ o alguien de trabajo. Y era un chico con un osito de peluche y una cajita. Abre la cajita y era un anillo con un brillante o un diamante. Y me dice: ‘¿Te quieres casar conmigo?’. Obviamente le dije que no, tengo novio y este anillo deberías dárselo a alguien que te quiera… ¡El osito me lo quedé!», relataba.

La visita de Ana Torroja al plató de ‘El Hormiguero’ coincidía, casualmente, con el día en que se cumplen 40 años de la canción “Hoy no me puedo levantar”. Un tema que marcó un antes y un después en Mecano, y que los catapultó definitivamente a la fama dentro y fuera de nuestras fronteras. “Creo que esta canción se merece un día internacional”, comentaba. “El tema dio muchas vueltas por las casas de discos y al final nos escucharon, alguien dijo que yo tenía que ser la cantante porque cantaba Jose. ‘Hoy no me puedo levantar era la carta de presentación”, sacamos el primer sencillo pensando que ahí se quedaría todo, pero de aquello hasta hoy que se ha convertido casi en un himno”.

«En aquella época todo era nuevo y hay mucha nostalgia»

Mecano se disolvió en 1992, pero sus canciones siguen sonando en nuestros días. No han pasado de moda. Muchas de ellas fueron la banda sonora en la vida de millones de adolescentes, convertidos hoy en «cuarentañeros». Su estilo y la manera en la que revolucionaron las pistas de baile y las emisoras de radio del mundo de habla hispana no ha vuelto a repetirse.

«¿La música se ha quedado dormida?», preguntaba Motos, haciendo referencia a su época de gloria que nada tiene que ver con la actualidad musical. La madrileña le contestaba: «Creo que está empezando a despertar y de vez en cuando encuentras algo que se sale de lo comercial, pero en aquella época todo era nuevo, era una época de explosión creativa y hay mucha nostalgia de ese tiempo porque había muchas buenas canciones que aún sobreviven en el tiempo”.