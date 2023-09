Ana Rosa Quintana dedica un discurso a María Teresa Campos en el estreno de 'TardeAR'

Ana Rosa Quintana ya está de vuelta. Después de decir 'adiós' a 'El programa de Ana Rosa' a finales de julio, el día de su esperado regreso a la pequeña pantalla ha llegado. La periodistas, muy guapa y con una determinación férrea, ha dado el pistoletazo de salida a la primera emisión de 'TardeAR' con un contundente discurso de bienvenida en el que, no solo ha hablado de lo que supone ponerse al frente de la franja horaria que dejó el cancelado 'Sálvame'. También ha aprovechado su minuto de gloria para lanzar un contundente homenaje a las "Mujeres de la tele" y, en especial, a la gran María Teresa Campos.

Ana Rosa Quintana: "Ella fue la gran innovadora, una maestra"

La cuenta atrás ha terminado. Ana Rosa Quintana arranca su nueva aventura profesional con un novedoso y revolucionado magacín con el que espera repetir el éxito de audiencias que ya acumuló en su programa de las mañanas durante cerca de dos décadas ininterrumpidas. Para la ocasión, la periodista ha elegido un acertadísimo estilismo de color blanco impoluto.

Había mucha expectación por lo que iba a decir Ana Rosa Quintana en su primer discurso y no ha defraudado. La presentadora no ha querido perder la oportunidad de dedicarle sus primeras palabras a María Teresa Campos. "La televisión es aquella niña, María Teresa, que quería entrar en la pantalla para contar historias. Ella fue la gran innovadora, una maestra que no solo introdujo la política en las mañanas, si no que renovó la forma en contar la vida en televisión. Allá donde estés contando historias, siempre serás historia de la tele y yo quiero dedicarte mi primer programa. Hasta siempre", ha dicho.

Pero no h a sido la única mujer pionera que se ha llevado la ovación inaugural de Ana Rosa. No se ha olvidado de otras grandes como Laura Valenzuela, Concha García-Campoy, Raffaella Carrá, Lina Morgan, Rosa María Sardá, Carmen Sevilla, Pilar Miró, Lolo Rico...

Los mejores profesionales (y famosos) en 'TardeAR', la nueva apuesta de Telecinco por recuperar la tarde televisiva

Poco a poco se han ido desvelando más detalles de lo que será el nuevo magacín de la rebautizada 'Reina de las tardes'. Una combinación de actualidad, entretenimiento y entrevistas con la que Ana Rosa Quintana espera convencer al gran público. Como ella misma ha indicado, "la información de rigor" será la máxima del formato en sus cuatro horas de emisión.'TardeAR' contará, además, con la tecnología más puntera. Para ello, se ha creado todo un ecosistema virtual, a partir del uso de un avanzado 'software' de realidad aumentada, con el que los telespectadores sentirán que están inmersos en la noticia.

No estará sola. Ana Rosa Quintana cuenta con los mejores copresentadores que podía tener. Un nutrido grupo conformado por Antonio Hidalgo; la mujer del tiempo más famosa de Telecinco, Laura Madrueño; Jorge Luque y Beatriz Archidona al frente de la sección de tendencias y estilo de vida; Miguel Ángel Nicolás... Entre los ilustres colaboradores, la periodista ha confiado en muchos rostros conocidos, algunos excompañeros y otros totalmente inéditos. Entre ellos, Javier Sardá, Alaska y Mario Vaquerizo, Vicky Martín Berrocal, Cristina Cifuentes, Cristina Tárrega...

Los asuntos del corazón tendrán una sección específica y predominante en el nuevo magacín de Ana Rosa Quintana, como no podía ser de otra manera. Jorge Borrajo, director de revista SEMANA; Vicente Sánchez, director de Diez Minutos; Paloma Barrientos; Silvia Taulés y Marisa Martín Blázquez abordarán toda la actualidad rosa en 'TardeAR'.