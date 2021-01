Ante el avance de la tercera ola de la pandemia provocada por el coronavirus, Ana Rosa Quintana ha tomado drásticas decisiones para su programa

Durante las últimas semanas hemos visto como la tercera ola del coronavirus azotaba a gran parte del país. Son muchas las Comunidades Autónomas que han tenido que tomar decisiones de impacto tales como restringir los viajes, adelantar el toque de queda o cerrar la hostelería o adelantar el cierre de los negocios no esenciales. El avance de la pandemia va a pasos agigantados y la preocupación en torno a la covid-19 va aumentando entre los españoles. Algo que le ocurre a la mismísima Ana Rosa Quintana. Ante el avance del virus, ha tomado la decisión de tomar nuevas medidas en ‘El programa de AR’, el programa de las mañanas en Telecinco.

Ana Rosa Quintana desvela cómo protege a sus trabajadores

La presentadora siempre ha mostrado su preocupación por el coronavirus y por eso ha tomado la decisión de activar el protocolo anticovid en el plató de Telecinco. De igual manera que se van endureciendo las medidas por todo el país, ocurre lo mismo en ‘El programa de AR’. Así mismo lo confesaba Ana Rosa Quintana al desvelar que «Hoy verán que somos menos».

Ana Rosa Quintana ha explicado el motivo por el que había un colaborador menos en la mesa de sucesos del programa. «Intencionadamente este programa ha decidido que ya que no se toman medidas en el estado de alarma hay que protegerse en lo que podamos y vamos a extremar todavía un poco más todas las medidas, que ya son muy estrictas en Mediaset, desde el principio hacemos pruebas a todas las personas que entran», comenzaba diciendo la presentadora.

Además, la popular presentadora ha revelado el protocolo que están siguiendo desde el inicio de la pandemia y hasta ahora. «Tenemos un 40% de la redacción teletrabajando, en el plató sigue sin tener público, el numero de cámaras se ha reducido y en esta mesa había una persona más, van a ver ustedes que esta mesa va a estar mucho más vacía, hemos decidido que sea así, hay que predicar con el ejemplo», ha asegurado Ana Rosa Quintana en un discurso este mismo lunes.

Ana Rosa y Patricia Pardo no pueden coincidir en plató

Hay que recordar que Patricia Pardo se encarga de sustituir a Ana Rosa cuando esta no puede acudir a su puesto de trabajo. Ya durante la primera ola de la pandemia, Ana Rosa pasó por un catarro y fue Patricia Pardo la que se puso al frente del programa. Este sería el motivo por el que ambas no pueden coincidir practicamente nunca. Así mismo lo ha revelado Quintana: «Patricia y yo esto es lo que más cerca que estamos durante todos los día, no estamos en comunicación. Ella no pisa la redacción, estamos tomando muchas medidas, aun así esto está muy complicado porque esta cepa británica es muy contagiosa», confiesa.