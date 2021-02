En su visita al programa de Antena 3, la cantante malagueña ha aclarado qué pasó con su comentadísimo vídeo, en el que un extraño objeto se le cae del interior de su vestido.

Este martes, Ana Mena ha visitado ‘El Hormiguero’. Allí ha acudido en compañía de Omar Montes, con el que canta a dúo la canción ‘Como el agua‘. Y ha recordado también un engorroso episodio vivido durante su primera visita al programa de Antena 3.

El pasado 15 de octubre, la cantante compartía un baile con las Twin Melody, auténticas estrellas de la red social TikTok, con quienes trató de emular una animada coreografía. Durante el baile, la audiencia se percató de que un extraño objeto caía del interior del vestido de la cantante.

La reacción de la audiencia a las imágenes de Ana Mena no se hicieron esperar. Y es que el objeto que caía del interior de su vestido tenía una forma cilíndrica y blanca, lo que hizo pensar que podría tratarse de un tampón. Los usuarios de las redes sociales llegaron a la conclusión de que a Ana Mena se le había caído algún tipo de producto íntimo. Pero nada más lejos de la realidad. Lo que verdaderamente se le había caído no era un tampón: se trataba de un micrófono de corbata que había saltado por los aires por culpa de su enérgico movimiento durante el baile. Así lo ha recordado la artista en su visita al programa de Pablo Motos (ausente todavía del espacio debido a su baja por coronavirus).

«Pensaba que no hacía falta aclarar esto pero los tampones no se caen. Rodando por el suelo de risa. ¿De verdad alguien piensa que un tampón se puede caer? Y que la persona que escribe este titular sea una chica tiene delito…», escribía Ana Mena en un mensaje a través de las redes sociales tras el comentado vídeo de su baile en el espacio de antena 3. Respecto a la polémicas imágenes, la intérprete ha recordado que no se ha «reñido más» en su vida que con aquella anécdota.

«Eso fue porque yo llevaba un vestido y como no tenía sitio para ponerme el micro me lo engancharon aquí detrás. Me pusieron un imán por debajo del vestido y el micro delante. El imán se cayó y al día siguiente salió la noticia como que se me había caído un tampón. ¿A quién se le ocurre que una cosa así se puede caer? Ya he aclarado la historia del tampón«, zanjaba, entre risas.

La cantante malagueña ofrecerá un concierto gratuito vía streaming a la que podrá conectarse cualquier fan del mundo. Será el próximo 25 de febrero a las 20:00h cuando la de Estepona ofrezca un show para todo el planeta. Se trata de una actuación a puerta cerrada del que solo podrán disfrutar 8 personas de manera presencial y conocer a la artista en un ‘Meet & Greet’, siguiendo todas las medidas sanitarias y de seguridad impuestas por las autoridades sanitarias ante el avance del coronavirus

Ana Mena despegó su carrera como cantante en Italia. Sus últimos singles ‘A un paso de la luna’, junto a Rocco Hunt, y ‘Se Iluminaba’, con Fred de Palma, la han colocado en el número 1 de las listas de ese país durante nueve semanas. En España tampoco le va nada mal. Ya ha logrando el cuádruple disco de Platino. Y su nuevo single, titulado ‘Solo’, junto a Omar Montes y Maffio, supera el medio millón de visualizaciones en Youtube.