Las últimas diez semanas, Ana María Aldón ha estado inmersa en su paso por el reality más extremo de Mediaset. La mujer de José Ortega Cano se ha convertido en una auténtica superviviente, pero el paso de tiempo hace que, cada día, eche más en falta a los suyos. La diseñadora ha contado con una emotiva sorpresa por parte de su hijo pequeño, José María, con motivo del Día de la Madre.

Lara Álvarez era la encargada de darle este mensaje del benjamín de la familia en directo durante ‘Conexión Honduras’. Completamente emocionada, leía el pergamino sin poder evitar las lágrimas: «Mami feliz día de la madre, te queremos mucho eres nuestra ganadora. Lo estás haciendo muy bien».

La diseñadora le correspondía señalando que le quiere con locura: «Eres lo más grande que me ha dado esta vida. Cuando llegue a casa vamos a disfrutar todos muchísimo. Te amo. Además, le prometía un próximo viaje: «Nos vamos a Disneyland Paris». No olvidaba tampoco a su hija mayor, Gemma, a quien también le dedicaba unas palabras.

Durante las últimas semanas, una de sus principales preocupaciones ha sido que no recordaba la cara de su hijo por lo que se derrumbaba por completo. «Me acuerdo de mis hijos pero la cara de José María no logro recordarla, la veo como pixelada”, revelaba. “Cuando pienso en mis hijos y en mi familia hay una cara que no logro ver con claridad, la veo borrosa. Es la de mi hijo José María”. Ana María ha recibido una foto de su hijo. Lara al verla confirmaba que es clavado a su padre.

Su compañera de concurso, Elena, la otra madre que continúa concursando en esta edición de ‘Supervivientes’, también ha recibido una sorpresa por este primer domingo de mayo. Sus dos hijos, Adara y Aitor, le enviaban un mensaje alentador para animarla en su concurso.

Su relación con Rocío

A pesar de que en un principio el concurso de Ana María fue muy cuestionado por el escaso apoyo que mostraba hacia Rocío Flores Carrasco, las últimas semanas, su relación con la joven ha dado un giro y ambas han acercado posturas. Un cambio que ha gustado mucho a su defensora en plató, Gloria Camila Ortega: «Me encanta, creo que Ana tenía ganas de compartir isla con Rocío y retomar su relación», afirmaba recientemente.

El diestro también ha mostrado su incondicional apoyo a su mujer y, en las contados ocasiones en las que ha hablado en televisión, ha afirmado que lo está haciendo muy bien: «Quería vivir la experiencia y mostrarse como una mujer independiente», explicaba sobre esta experiencia. Asimismo, negaba que su participación tuviera como objetivo hacer frente a diversos problemas económicos.