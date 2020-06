«Yo sufrí maltrato por parte de mi padre. Eso te marca la infancia, la adolescencia, la juventud y la vida entera», se ha sincerado Ana María Aldón en ‘Sábado Deluxe’. La mujer de José Ortega Cano contaba cómo creció en el seno de una familia atemorizada por un padre maltratador que no solo pegaba a su madre, también se propasó con ella y sus hermanos.

Durante años, su madre sufrió importantes maltratos por parte de su marido, pero ella siempre optó por guardar silencio. Ha calificado a su progenitora como una persona «muy sumisa que nunca le llevó la contraria ni le levantó la voz y estuvo a su lado hasta el último momento». Los episodios se repetían casi a diario: «Si mi padre llegaba de trabajar a las tres de la tarde, si un día no había llegado todo el mundo temblaba», ha explicado.

«Recuerdo esconderme debajo de la cama con mi hermano Fermín», ha dicho sobre su terrible infancia. Su padre tenía problemas con el alcohol lo que provocaba momentos insostenibles en la familia: «Esa situación que yo viví la ha vivido mucha gente», ha subrayado. Ha revelado que su padre vivió una infancia difícil que también marcó su vida. «Se quedó huérfano a los 6 meses de edad. A su padre lo fusilaron en la guerra. Pasó muchas penurias y vete tú a saber qué más. Yo trato de entender la forma que tuvo de actuar tan cruel con la familia».

Mientras que ha calificado a su progenitora como un «ángel» y ha confirmado que le daba vergüenza cuando la llevaba al colegio con la cara marcada. Un buen día después de haber vivido muchos episodios difíciles, decidió dar una palmada sobre la mesa y terminar con todo aquello. Sacó una gran valentía que sorprendió a los suyos, ya que ella es la pequeña de la familia: «No podía con tanta injusticia».

«Un día planté cara a mi padre y nunca más levantó la mano a mi madre», ha manifestado. Ana María Aldón decidió coger el teléfono y llamar a la policía para denunciarle. «Al día siguiente cuando le volvía a ver no me dijo nada», ha dicho sobre aquel episodio. Además, la diseñadora ha confirmado que también ha sufrido en sus propias carnes algo parecido con una pareja que tuvo. «He vivido episodios de maltrato en alguna de mis relaciones, pero no lo aguanté».

Durante su juventud, fue una chica que destacaba por su carácter rebelde, quizás motivado por su dura infancia, quien contestaba constantemente en casa. La situación que vivió en el hogar provocó que se independizara muy joven en plena adolescencia, a los 16 años, al igual que sus hermanas, y poco después se quedó embarazada. «Se pasa mal, pero tuvo el apoyo de toda mi familia», ha recordado sobre cómo fue criar a su hija Gema.

Ana María habla de su profunda depresión

La mujer del torero, también ha hablado de los últimos años que no han sido nada fáciles y en los que la presión ha podido con ella: «Yo he tomado medicación desde el año 2014 por depresión. No había quién os aguantarán». Se le unieron diversos asuntos que le hicieron mucho daño y le provocaron una fuerte depresión, pero tras su paso por ‘Supervivientes 2020’, ha salido renovada: «Ese asunto se quedó en Cayo Paloma. No tomo nada desde que vine de allí. Estoy fenomenal. Con eso me quedo».

Desde que su relación con Ortega Cano saliera a la luz pública, uno de los asuntos que más daño le han hecho ha sido cuando se cuestionó que su hijo pequeño, José María, fuera verdaderamente del diestro: «Me hizo tanto daño que os pediría, por favor, que se dejara ese tema. Me hundió», ha recalcado. Asimismo, ha querido matizar que mantiene una buena relación con la familia de su marido a pesar de que algunos vieran con cierto recelo su relación: «La familia de mi marido siempre me ha tratado bien».

Por último, ha calificado como «muy duros» los dos años que vivió en Zaragoza para estar cerca de Ortega Cano cuando permaneció en la prisión de Zuera. No dudó en ningún momento en hacer las maletas y dejarlo todo para convertirse en su mejor apoyo. Un tiempo complicado en el que le embargó una profunda tristeza.