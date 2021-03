«Yo sé cosas de ella en plan rebeldía, niña caprichosa, no sabía ni lavarse las bragas», ha llegado a comentar el hermano de Rocío Jurado.

Tan solo un día después de la emisión de los dos primeros capítulos del documental en Telecinco de Rocío Carrasco, Amador Mohedano no dudaba en reaccionar al valiente testimonio a su sobrina y tendía puentes con ella posicionándose a su favor. Sin embargo, a pocas horas de que se emitan las dos nuevas entregas, el hermano de la fallecida Rocío Jurado ha intervenido en ‘Viva la vida’ y no ha dudado en arremeter contra el proyecto de La Fábrica de la Tele y acusar a la hija de su hermana de mentir sobre algunos de los aspectos de su vida.

A pesar de los problemas técnicos que ha tenido a la hora de intervenir de manera telefónica en el programa presentado por Emma García, Amador Mohedano ha reconocido que sintió mucha pena cuando escuchó a su sobrina el pasado domingo. Sin embargo, no dudaba en preguntarse el motivo por el que había tomado la decisión de contar ahora su versión de los hechos. «¿Hasta dónde hemos llegado? Yo sé cosas de ella en plan rebeldía, niña caprichosa, no sabía ni lavarse las bragas«, decía con cierta crueldad.

De la misma forma, no ha dudado en cargar contra ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ y acusar al grupo de comunicación de Paolo Vasile de haber encontrado su particular gallina de los huevos de oro. «Está muy bien guionizado, Mediaset ha dado en la diana. Es importantísimo, nos hemos olvidado de Isabel Pantoja y de meternos con Iker Casillas«, comentaba de forma sarcástica. Además, no contento con todo eso, el hermano de «La más grande» ha hecho hincapié que a pesar de que su sobrina cuente su historia, «hay muchas cosas que para nada son verdad«.

Sobre el comentario de Rocío Carrasco sobre la boda entre José Ortega Cano y Rocío Jurado, en donde según su opinión no fue una decisión muy acertada, Amador Mohedano no ha podido evitar dar la cara por el diestro y ha hecho hincapié en que siempre ha estado a la altura de las circunstancias. «Parece que todos sabéis más que nosotros… Una decisión no acertada, ¿por qué? Un hombre enamorado y una mujer enamorada… Mi cuñado José es para cómpratelo, para llevártelo contigo a casa. Es religioso, creyente…«, explicaba.

Una semana después, Amador Mohedano cambia de opinión

Esta misma tarde, Amador Mohedano ha acusado a su sobrina de mentir sobre algunos aspectos de su vida. Sin embargo, el pasado lunes, el exmarido de Rosa Benito aseguraba que estaban deseando que ella rompiera su silencio y su familia siempre iba a apoyarla. El tío de Rocío Carrasco desconocía el daño y el dolor que ha sufrido su sobrina a lo largo de estos años e incluso el episodio de suicidio que ella mismo desveló este pasado domingo. Además, el de Chipiona ha repetido por activa y por pasiva que no tiene miedo de lo que Rocío Carrasco pueda llegar a contar de él, tal y como él mismo aseguro en una conexión en directo con ‘El programa de Ana Rosa’.