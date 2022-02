A veces, el éxito de unos no sienta del todo bien a otros. Es el caso de Jorge Javier Vázquez. El presentador de ‘Sálvame’ arrasa con ‘Desmontando a Séneca’, una obra que actualmente presenta en el Teatro Reina Victoria de Madrid. Tras un largo periodo recorriendo distintos puntos de España, el presentador ha aterrizado en la capital con un monólogo “que habla de mi vida, pero también habla de la vida de todos”. Hasta la fecha, los espectadores que han acudido a ver al catalán subirse a los escenarios se cuentan por miles. Pero el show que ha encandilado a tanta gente no parece agradar demasiado a Álvaro Morte, el famoso ‘profesor’ de ‘La casa de papel’.

El actor que da vida a Sergio Marquina en la serie española que ha dado la vuelta al mundo gracias a Netflix no ha dudado en declarar públicamente su indignación ante el nuevo trabajo de Jorge Javier. En su opinión, no es justo que él llene los patios de butacas y que el público se levante para ovacionarle habiendo intérpretes tan buenos en nuestro país sin poder trabajar.

«Me revienta que un Jorge Javier pueda estar llenando teatros»

«A mí me revienta que un Jorge Javier pueda estar llenando teatros con la gente de pie aplaudiendo y que haya otra gente, que son increíbles actores con increíbles espectáculos, que no tienen salida para poder darle ese material que han trabajado a un público», ha explicado el actor.

Vídeo: Twitter

Hace poco, el reconocido actor lanzaba su primer proyecto NFT junto a Koldo Sierra, uno de los directores de la famosa serie español ‘La casa de papel’. Un proyecto ambicioso que anunció en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: «Hemos estado trabajando las 24 horas para afinar nuestro proyecto y pasar a la siguiente marcha! Ha llegado el momento… Bienvenidos a El Olyverse. Una plataforma de producción de entretenimiento descentralizada. Completamente dirigido por la comunidad con la participación de estrellas mundiales». Así, Morte se ha convertido en el protagonista de la colección de NFT que ha desarrollado una empresa con sede en Ginebra llamada Olyseum.

Para quienes no estén informados sobre el fenómeno de la NFT, os explicamos en qué consiste. Es el acrónimo significa token no fungible, que se traduce en un certificado de propiedad digital que no puede ser replicado, certificado por la blockchain de Ethereum que garantiza su originalidad. A día de hoy, esta tecnología se utiliza para vender imágenes que suelen circular en la nube, como tuits, GIF y obras de arte digitales, a veces por suculentas cantidades de dinero. Aunque a la mayoría de los mortales les pueda sonar raro este negocio, muchos otros rostros conocidos se han sumado al carro de la NFT. Es el caso de exfutbolistas del FC Barcelona, como Carles Puyol, Iván Peña y Andrés Iniesta.

El nuevo proyecto empresarial de Álvaro Morte nada que tiene que ver con el mundo de la interpretación, aunque sí con la esfera de las artes gráficas. Al igual que Jorge Javier, ha metido la cabeza en un negocio que no se corresponde con su oficio de actor. Este proyecto, a la vanguardia del mercado digital, se lanzó el 14 de noviembre y se agotó en menos de 3 minutos. No cabe duda de que fue un rotundo éxito.

Curiosamente, le ha sucedido algo parecido que al conductor de Badalona con su incursión en el universo de las artes escénicas: su plan B profesional ha sido cosechado una apoteósica acogida por parte del público al sumarse a la moda de los NFT con el lanzamiento de la primera “Non Fungible Story” de la historia, cuyos propietarios podrán intervenir activamente en la creación de las mismas como si fuesen guionistas.

Nacido en Algeciras, Cádiz, en 1975, se graduó en la escuela superior de Arte Dramático de Córdoba en 1999. Apasionado del teatro, en el año 2012 fundó la compañía teatral llamada «300 Pistolas» y empezó a dirigir obras de teatro como ‘El lazarillo de Tormes’, ‘Tres sombreros de copa’, ‘La casa de Bernarda Alba’o ‘El perro del hortelano’.​

Ha participado en series de ficción como ‘Bandolera’, ‘Amar es para siempre’, ‘El secreto de Puente Viejo’ y ‘La casa de papel’, que le ha dado proyección internacional como actor y que le ha supuesto la nominación a varios reconocimientos: el premio Feroz a mejor actor protagonista de una serie, el premio de la Unión de Actores a Mejor actor principal, premio Zapping Award a Mejor actor y el premio Iris a mejor actor.​ En 2021 estrenó en Amazon Prime Video la superproducción estadounidense ‘La rueda del tiempo’ con el papel de Logain Ablar.