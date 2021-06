Alta tensión para Rocío Flores: de sus lágrimas a los zascas del Maestro Joao (que la hacen estallar)

Rocío Flores ha vivido una de sus noches más tensas en el plató de ‘Supervivientes 2021’. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores comenzaba la gala, una vez más, defendiendo el concurso de Olga Moreno. Pero no imaginaba el carrusel de emociones que le tocaría vivir en directo.

El primer momento que la hizo flaquear ante las cámaras se produjo tras escuchar los testimonios de Omar Sánchez y Melyssa Pinto en la prueba llamada ‘el puente’. En ella, el novio de Anabel Pantoja se mostraba arrepentido por no haber estado tan pendiente como hubiera deseado de su familia. La ex de Tom Brusse, por su parte, revelaba que había sufrido trastornos alimenticios durante su adolescencia.

«Me he sentido identificada», decía la joven, rota en llanto. «Lleva mucha razón lo que dice él. Y es algo que dije yo en mi puente. Y hay que aprender a valorar un montón de cosas. Que el tiempo no vuelve… En los malos momentos también… Las personas más fuertes cogen esos momentos negativos y los convierten en algo positivo. Y es una lección lo que ha dado Melyssa esta noche. Te remueve un poco todo», decía.

Los zascas de Joao a Rocío Flores

Minutos después de sus lágrimas, llegaría un momento aún más cargado de intensidad. La nieta de ‘la más grande’ se quejaba de que se está juzgando a Olga por todo lo que ha sucedido a raíz de la emisión del documental de su madre, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva‘. «Si digo el motivo real de las decisiones de la audiencia tendría que meter otros temas. Y soy la primera que no los quiere meter», manifestaba.

El Maestro Joao apuntaba: «La audiencia ha votado y no se le puede llevar la contraria. Para mí Tom es un hombre muy sincero». Rocío Flores le respondía: «Sé que Tom ha mentido en varias ocasiones, pero Olga no se ha podido acercar a Melyssa por interés personal porque no tenía ni puñetera idea de quién era Melyssa y no sabe quién es uno ni otro ni el de la moto. Olga solo tiene el Instagram de la tienda». Marta López le recordaba que es imposible valorar el juego de la andaluza sin vincularla con su vida privada: «Aunque Olga no tenga Instagram allí todos sabíamos quién era casa uno. Y sabemos los seguidores que tiene cada uno«.

FAN DE MAESTRO JOAO HUNDIENDO A ROCIO FLORES #TierraDeNadie10 pic.twitter.com/W0CgwkDLui — Salseo💫 (@TVSALSEO) June 15, 2021

Minutos más tarde, la joven arremetía contra las personas que están confabulando contra Olga para dejarla fuera del ‘reality’. Y que está «cansada» de escuchar algunas opiniones… Joao le espetaba: «¿Que estás cansada, hija mía, de llevar esa estrella que pesa tanto! ¡Estoy cansada y cansada! ¡Que llevas sentada toda la noche!».

«No me faltes el respeto porque yo no te he faltado el respeto en ningún momento», le contestaba Rocío Flores señalándolo con el dedo. «El que me está faltando desde el minuto cero aquí y en sus redes eres tú y no yo». El tarotista le replicaba: «¡El dedito no! La de los cojones, la del ‘cansada’ y la del dedito eres tú, chata… Yo en las redes opino lo que me da la gana».

Flores denuncia que hay «una estrategia» para dejar fuera del concurso a Olga Moreno

Indignada, la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ lanzaba una petición: «Que le digan a Olga que sus compañeros han hecho una estrategia para nominarla en contra de ella a raíz del documental de Rocío Carrasco. ¿Queremos sinceridad? ¡Dársela, por favor! Me parece súper injusto que una concursante que se está dejando la piel se la juzgue por lo de fuera. Me parece vergonzoso. Y tú el primero», destacaba, haciendo referencia al Maestro Joao. Este le respondía: «Yo aquí opino de ‘Supervivientes’. No de nada de Rocío. Si tengo que hablar de Rocío me tienen que dar otro especial a mí».

Marta López intervenía: «Decirte, Rocío, que se argumento no lo utilices porque al final no han nominado a Olga. «Están haciendo una estrategia en base al documental para poder nominarla y cargársela», se lamentaba Flores.

MARAVILLA el maestro Joao el ÚNICO que le ha dejado las cosas claras a Rocío Flores El dedito no! Bravo. #TierraDeNadie10 pic.twitter.com/J0QnVExyLD — Diego (@diegobferrandez) June 15, 2021

El ambiente se iba acalorando por momentos y Rocío terminaba por estallar y denunciar el «acoso» que se está haciendo contra la mujer de su padre. Carlos Sobera le preguntaba que a qué se refería exactamente: «¿Te parece poco Belén Rodríguez? Que lo que no voy a consentir el acoso y derribo contra Olga Moreno sin juzgarla como concursante. ¿Ha quedado claro?», espetaba la invitada. El presentador la animaba a hablar con la colaboradora personalmente y esta se negaba: «No tengo que hablar nada con esa señora. No voy a consentir que se trate a una concursante como se la está tratando».

Cree que a la mujer de su padre «no se la ha tratado con respeto»

«Ese es el problema, que no se la ha tratado con respeto. Porque si se hace con respeto estoy opinando desde el minuto cero. Si no me hubiese quedado en mi casa. Ese es el dolor, eso es lo que me molesta, porque no se lo merece«, añadía, visiblemente disgustada. Entonces, Carlos Sobera intentaba calmar la situación y rompía una lanza a favor de Joao: «Las opiniones de Joao desde su peculiaridad no me han parecido ofensivas, Rocío. Si lo fueran yo sería el primero en intervenir». El aludido insistía: «Has hecho unos gestitos y yo te los he imitado».

«Te pido que no me traigas opiniones de otras personas que hablan en otras cadenas», solicitaba Carlos Sobera. Joao aprovechaba la ocasión para volver a meter otra pulla: «Si quieres hablar con Belén Rodríguez vete a Conexión Honduras y se lo dices a la cara». Rocío Flores no podía más y estallaba de nuevo: «¡Estoy hasta las narices de aguantar lo inaguantable!».