Alejandro Albalá prefiere el maletín a estar con Sofía Suescun

Alejandro Albalá y Sofía Suescun entraron en la casa de ‘GH Dúo’ como expareja, sin embargo el cántabro ha confesado en diversas ocasiones que no ha superado esta ruptura y que aún guarda sentimientos por la navarra. Una relación marcada por los encuentros y desencuentros entre ambos, pero parece que su paso por el reality de Mediaset le ha hecho recapacitar y ha cambiado por completo su visión acerca de su ex.

Durante ‘El Debate’, Alejandro era cuestionado por un seguidor del programa acerca de si prefería obtener el premio final, el codiciado maletín, o estar con Sofía. “Frente a ti hay dos puertas en la final. A tu izquierda el maletín con 100.000 euros, a tu derecha Sofía con un cartel que pone Sí. Solo puedes abrir una puerta, ¿qué puerta abres?”.

La respuesta de Alejandro era contundente: “Quiero ganar, no quiero estar con Sofía”, aseguraba. Una afirmación que provocaba una leve sonrisa de nerviosismo por parte de esta. El presentador del programa, Jordi González, decía entonces lo siguiente: “Es la primera vez en mi vida que estoy ante un apoyo incondicional ante lo material y un rechazo a lo emocional”.

Alejandro respondía con rotundidad: “Lo emocional ya no existe porque hay muchos comentarios que hace Sofía que tienen una intencionalidad mala”. Y se mostraba muy dolido: “¿Para qué voy a estar detrás de una persona que no me quiere?”. A pesar de que esta relación está teniendo en vilo a la audiencia, parece que finalmente Alejandro tiene las ideas claras: “Dios me dio piernas para correr”, añadía. Concluía diciendo que si le diesen un solo euro, también se iría a por el euro. A lo que Sofía no podía mantenerse callada y contestaba que la “pasta suele tirar más”.