Alejandra Rubio ha vuelto a tener una sonrisa de oreja a oreja gracias a su nueva ilusión. La hija de Terelu Campos ha comenzado una nueva relación con Tassio Vega, un joven arquitecto y empresario. Después de hacerse público, la joven ha dado detalles de su nuevo noviazgo en ‘Viva la vida’.

Alejandra Rubio quería ser muy cauta y ha dejado claro que se trata de un chico que está conociendo. La joven colaboradora del programa de Telecinco ha dejado claro que está muy bien y muy feliz, aunque reconoce que quiere ir poco a poco. «Yo no tengo una relación, es la realidad. Estoy siendo prudente. Estoy conociendo a la persona. No puedo decir que tengo una relación cuando no la tengo», ha explicado. «No os voy a hablar de una persona que no pertenece a esto», ha subrayado.

Después de esto, Kiko Matamoros desvelaba más detalles sobre el joven y compartía con sus compañeros que provenía a una buena familia. «Ha dado el braguetazo», comentaba entre risas. Sin embargo, estas palabras no le gustaban a la nieta de María Teresa Campos y dejaba claro que le parecía «una ordinariez». Además, Alejandra Rubio también ha indicado que su madre está feliz con la buena noticia: «Mi madre qué me va a decir, pues que haga mi vida«.

Así es el chico que le ha devuelto la ilusión a Alejandra Rubio

El joven que sale con Alejandra Rubio se llama Anastasio Vega, aunque sus amigos le llaman Tassio, y tiene 28 años. Procedente de Segovia, pero afincado en Madrid, el joven estudió Arquitectura y es dueño de una marca de vinos muy popular, Oissat (su nombre al revés).

Ha realizado algunas labores humanitarias y patrocina eventos deportivos. Sus vinos, tal y como él cuenta, son como él. «La relación con mi familia ha hecho que yo sea una persona independiente, compleja y con un razonamiento diferente. (…) La bodega es el resultado de los valores transmitidos y la educación que he recibido«, declaró hace muy poco en una revista especializada.

Puso fin a su relación con Álvaro Lobo

A finales de marzo, Alejandra Rubio se abría en canal y explicaba en el programa de Telecinco las razones por las que había puesto fin a su relación con Álvaro Lobo. La hija de Terelu Campos, ni corta ni perezosa, aseguró que llegó un momento en el que se dio cuenta de que no tenían nada en común, eran incompatibles. «Las relaciones se acaban, llevábamos una vida muy diferente y estábamos perdiendo tiempo de nuestras vidas y oportunidades de crecer profesionalmente y como personas«, se sinceraba la joven.

Además, fue más allá y aclaró que después de romper su relación, ambos estuvieron un mes conviviendo juntos en la misma casa. «En aquel momento teníamos una relación súper cordial, pero la relación estaba rota», aseveraba. «El mes ese que convivió con él, no le hacía caso. Él estaba jugando todo el día a la PlayStation», apostillaba Matamoros.

Esta confesión llegaba tan solo unos días después de que el DJ abriera la veda y arremetiera contra Las Campos y los colaboradores de ‘Sálvame’ en sus redes sociales. «Antes eran los payasos de la tele y ahora tenemos esta maravilla. Sigamos encendiendo la mecha que tengo todo lo que no se ha tirado en las fallas. He hecho lo mejor que he podido hacer en mi vida, dejar a esta calaña de gentuza atrás. He estado por encima de esta basura», explotaba el joven.

Sobre esto, Alejandra Rubio aseguraba que ha hablado con él y lo tiene muy claro: «Él me ha bloqueado. Siempre le decía que no entrara al juego, al final ha entrado y ha perdido él porque yo nunca le he mencionado en televisión. Lo que diga una persona que me ha querido y me esté haciendo daño…». Por su parte, su tía, Carmen Borrego ha sido muy franca y ha asegurado que no entiende los ataques del DJ hacia su familia porque siempre lo han tratado como uno más. «Le hemos tratado fenomenal», aclaraba.