Alba Carrillo se queda sin trabajo tras el ataque de su madre a Mediaset

El capítulo sobre la relación entre Alba Carrillo y Thibaut Courtois ha sido muy corto. Demasiado. Quizás. Puede que el romance saliera a la luz antes de que se afianzara la relación supuso un desgaste para la pareja, que al menos mediáticamente ha “cortado”. Tras esto, los programas de televisión han hablado mucho sobre ello. Algo que hizo explotar a Alba… pero también a su madre, Lucía Pariente.

Las palabras de Lucía han hecho que Alba pierda su trabajo

Lucía Pariente ha mandado un mensaje a Telecinco y a los altos cargos de Mediaset, junto a una fotografía de los mismos, en defensa de Alba Carrillo: “12 meses 12 QUE…? Señor Vasile, en su cadena mienten acosan y denigran, tiene usted hijas? Porque nietas si se que tiene. Usted peina canas igual que yo. No mienta y no engañe. #DOYLACARAPORMIHIJA. 😂😂😂😂 Jolin con las pizarritas”, comienza diciendo.

Y añade: “Hechos son amores y no buenas razones. VERGÜENZA POR TODOS/AS LOS/AS QUE PONGÁIS QUE DEJE EL TRABAJO. Eso no soluciona el problema, esto es social”. Un mensaje controvertido que ha sido criticado por algunos y halagado por muchos otros, a pesar de que Lucía Pariente no tiene muchos seguidores en las redes.

Alba Carrillo no se ha pronunciado al respecto

Estas palabras que arremeten contra Telecinco ha supuesto que Alba Carrillo se haya quedado sin trabajo. Y es que el programa de ‘Ya es mediodía’, donde la modelo es colaboradora, ha prescindido de su asistencia. Lo que desconocemos si será de manera puntual hasta que las aguas se calmen… o ha sido una decisión tomada por las altas esferas después del polémico mensaje de su madre.

En un conocido programa de televisión, mucho se ha hablado de que Alba Carrillo ha intentado en muchas ocasiones “cazar” a futbolistas o deportistas profesionales. De ahí que se haya señalado que sus anteriores parejas fuera un piloto de motociclismo, Fonsi Nieto, y un tenista, Feliciano López.

