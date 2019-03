Alba Carrillo ataca a Courtois: “Tiene la bragueta muy suelta”

4 Las declaraciones de Courtois en Onda Cero han sorprendido a Alba Carrillo

Y Courtois no se ha salvado de los ataques de Alba Carrillo: “Muy feo señor Courtois, yo te he estado defendiendo y has tenido muy poca vergüenza. Tendrías que haber dicho que esa puñetera señora es una señora con mayúsculas”, dice enfadada. “Yo he defendido mucho a ese hombre, que ha cometido un error tremendo, porque tiene la bragueta demasiado suelta, porque yo me fijo en ese tipo de cosas porque soy muy tonta, y él lo que ha hecho es dejarme por los suelos”.