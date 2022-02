En el confesionario, Alatzne se ha sincerado y ha hecho balance sobre su situación en el concurso. «Hoy he compartido más de tiempo con mis compañeros. Me siento más tranquila porque creo que es la primera vez que no me siento sola«, ha arrancado diciendo. «Le he cogido mogollón de aprecio a Rafa y estamos distanciados. Me siento decepcionada con la actitud de Rafa. Me esperaba que él tuviera más tacto, como el que tengo yo. Pero no puedes esperar de nadie lo que tú eres».

«Con Carmen también he hablado y me dice que su tono de voz es así y no puede hablar de otra manera. Nos hemos dado un abrazo y todo, pero yo le he dicho que no va a ser lo mismo de antes. Creo que Rafa tampoco es objetivo con ella a la hora de decirle las cosas», ha confesado la vasca en el interior del Cubo. «La soberbia de Carmen la vemos todos menos él».

«Me estaba dedicando más al juego», se ha lamentado Alatzne

«Nos habíamos metido en una burbuja. Me estaba dedicando más al juego que a conocer a la gente. Álvaro me está gustando mucho. Es un tío sensible, como yo. Es muy buen tío. Quiero vivir esto con el corazón», ha destacado. Mientras tanto, para Rafa y Carmen, la actitud de Alatzne ha cambiado tanto que no la reconocen. Ambos creen incluso que los gritos que han sonado en el exterior de la casa exclamando «¡Alatze, ganadora!» tienen que ver con su radical giro.