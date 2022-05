Solo podía quedar uno y, finalmente, Ainhoa Cantalapiedra ha sido la expulsada de forma definitiva de la última edición de ‘Supervivientes’. Entre los dos «parásitos» de Playa Paraíso, el voto popular ha optado por la bilbaína quien se ha medido en duelo con Juan Muñoz. La cantante no ha podido más que recibir la noticia con una amplia sonrisa durante la emisión de ‘Conexión Honduras’. «Estoy feliz. Me lo he pasado muy bien. Me quería quedar, pero estos días ha sido muy duros y mejor me piro», ha afirmado una vez conocida la decisión final.

La cantante ha explicado que se lleva en el corazón un sinfín de aventuras y una experiencia única vivida en los Cayos Cochinos de Honduras. También ha subrayado que está muy orgullosa de sus compañeros de reality, pero que la última semana había sido especialmente dura. Por ello, su gran felicidad al conocer su expulsión. «Somos unos supervivientes», ha añadido emocionada. Ainhoa Cantalapiedra regresará a España después de un mes de intenso concurso. Se une a los nombres de Charo Vega, primera expulsada, y Rubén Sánchez Montesinos, pareja de Enrique del Pozo, segundo expulsado.

La emoción de Ainhoa Cantalapiedra

«Pronto nos vemos. A comer mogollón», ha señalado la que fuera ganadora de la segunda edición de ‘Operación Triunfo’. También ha tenido tiempo de despedirse de sus compañeros, Anuar y Juan Muñoz. Este último se ha quedado un tanto chafado ya que deseaba terminar, de una vez por todas, con esta aventura extrema. Más durante una semana en la que ha sufrido distintos contratiempos de salud como un ataque de gota. «Espero que me tengan en cuenta la semana que viene a mí para salir, de verdad», ha señalado. Ha recordado que desea abandonar el reality porque se encuentra verdaderamente «débil».

Su defensor en el plató de Mediaset, José Carabias, ha escuchado con atención las palabras de su amigo. «Yo luchaba por los concursantes que se quieren quedar. Es la primera vez que Juan está flaqueando. Mi obligación es decir que me alegro porque no haya sido expulsado, pero como amigo de Juan, también es mi obligación decir que si él lo quiere dejar y no se siente con fuerzas: ¡Que no lo deje! ¡Que siga!», ha saltado provocando la risa del resto de colaboradores.

Los concursantes de ‘Supervivientes’ están viviendo unos días muy complicados. Las inclemencias meteorológicas están haciendo mella en ellos. Una tormenta tropical está azotando Honduras y la lluvia está protagonizando estragos. «Afecta a sus cuerpos y también a su estado de ánimo. Se quedan sin refugio, con el viento dándoles en la cara, con frío y sin ningún sitio para resguardarse, prácticamente es volver a empezar», ha afirmado Ion Aramendia al respecto. Finalmente, el equipo proporcionará a los participantes ropa térmica para que sobrellevan mejor el temporal.