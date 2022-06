Mucho le costó a Anabel Pantoja tomar la decisión este martes. Sin embargo, estaba en juego una hamburguesa de tamaño gigante cuando estamos a punto de encarrilar la recta final de ‘Supervivientes‘. La colaboradora de televisión lloró, se enfadó, puso el programas patas arriba e incluso estuvo presente en el resto de tentaciones que tuvieron todos sus compañeros. Anabel fue la última y, aunque en un principio se tenía que rapar su larga melena, logró negociar con Lara Álvarez y el programa. La sevillana dudó y mucho pero, sin embargo, el hambre y la pinta que tenía esa hamburguesa XXL hicieron que se decantara por la opción de cortarse la melena. Aunque ya se cortó su primer mechón este martes, no ha sido hasta la gala del jueves cuando hemos podido ver el resultado final. ¡Y no nos puede gustar más!

Finalmente, la colaboradora de televisión tuvo que aceptar cortarse 25 centímetros si finalmente quería degustar el sabroso plato. Dicho y hecho. Bueno, realmente no ha sido tan fácil. Lara Álvarez ha cogido las tijeras y le ha hecho una oferta final: cortarse el pelo como Mafalda a cambio de un plato de patatas fritas, que son el acompañamiento perfecto para la hamburguesa gigante que lleva degustando varios días. Anabel Pantoja ya no ha caído en esa última tentación y finalmente se ha cortado una melena algo más baja que la altura del hombro pero que le quitaba años de encima.

Lara Álvarez se lo ha pasado en grande, tijera en mano, cortando los mechos de Anabel Pantoja, que sufría como nadie al ver como su larga cabellera iba desapareciendo. Sin embargo, todos sus compañeros le han dicho lo guapa que estaba con su nuevo cambio de look. A pesar de que la sevillana ha lucido siempre su melena morena muy larga, la ocasión lo merecía y se ha hecho un radical cambio de look con el que estaba muy favorecida. «Te has quitado diez años de encima», le decía Carlos Sobera, que se encontraba presentando la gala del jueves a causa de la baja de Jorge Javier Vázquez por coronavirus.

Anabel Pantoja se ha hecho el peinado perfecto de muchas famosas y rostros conocidos. Sobre todo ahora que llega el verano, son muchas las mujeres que apuestan por pasar por la peluquería y hacerse un corte de pelo mucho más fresco. El long bob (que Anabel tendrá que perfilar cuando llegue a España) es uno de los peinados más demandados y que más rejuvenecen. Te quitan años de encima pero además, es súper estiloso. Anabel Pantoja no se puede quejar porque gracias al programa ha logrado atreverse a hacerse este corte que tanto le favorece. Seguramente, se enamore de esta melena y deje de lado ya esas cabellera extralargas. O no.