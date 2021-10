‘Secret Story: la casa de los secretos’ está dando mucho de que hablar. Una de las protagonistas de esta primera edición está siendo Adara Molinero. A pesar de que no está concursando desde el comienzo, sí que está dando mucho juego. Entro a la casa tras su ruptura con Rodri Fuertes, con quien habló también por teléfono debido a lo mal que lo estaba pasándolo tras su ruptura. Pero además, también se ha visto enzarzada en diferentes enfrentamientos. Como es el de Lucía Pariente, que ya está expulsada del concurso. Sin embargo, este martes se ha convertido en noticia después de que hablara de su hijo.

La concursante se ha sincera sobre su estado anímico

Adara Molinero se ha sincerado con Sandra Pica. A pesar de que no es muy dada a hablar de su hijo para que los sentimientos no se le amontonen y se enfrente a sus peores miedos, la concursante no ha podido más y ha tenido que sincerarse con su amiga dentro de la casa. La ganadora de ‘Gran Hermano VIP’ no ha pasado un buen día y le ha entrado un bajón al acordarse de su hijo. Se ha querido sincerar con Sandra Pica en estos momentos tan complicados: «Aunque él tiene su habitación, su cama, sus juguetes… él duerme conmigo. Por la noche es cuando peor lo paso”, confesaba este medio día.

Sandra Pica ha intentado consolar a su compañera de concurso. “Tiene que ser jodido meterte en la cama y que no esté… te iba a decir que evitases pensar, pero claro, es inevitable. Intenta estar lo mejor que puedas”, le ha intentado aconsejar. “Necesitaba como verbalizarlo, ¿sabes?”, aseguraba Adara. «No se va a olvidar de ti, pase el tiempo que pase», ha querido seguir animándola Sandra. La ex de Tom Brusse intentaba animarla y le ha aconsejado que lo mejor que puede hacer es no darle muchas vueltas al tema. Aún así, entiende que no es fácil para ella, ya que ha dejado a una parte de su vida fuera.

Adara Molinero también lo está pasando mal por Rodri Fuertes

Dos semanas después de recibir la llamada de Rodri Fuertes, Adara Molinero sigue dándole vueltas a la conversación que mantuvo con su expareja. Después de darle vueltas a todas y cada una de las palabras que le dedicó Rodri Fuertes en su llamada hace dos semanas, Adara Molinero ha tomado la decisión de ponerle fin a todo y dejar de pensar en la que fuera su pareja. Durante una conversación con Luis Rollán, la exazafata reconocía que esperaba que el joven tomara consciencia del proyecto de futuro que quería y verle más comprometido con la relación. Sin embargo, está cansada de esperar y quiere seguir adelante con su vida, sin mirar atrás y dejando de forzar la situación.