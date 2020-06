Jorge Pérez se ha proclamado ganador de la final de ‘Supervivientes’ con un 82% de los votos. Ana María Aldón, de esta forma, se ha quedado a las puertas, pero no podía estar más feliz. Jorge Pérez no podía evitar emocionarse al proclamarse ganador. Omar Montes, el ganador de la anterior edición de ‘Supervivientes’, le ha hecho entrega del talón de 200.000 euros.

Conscientes de que el distanciamiento social es clave en estos momentos de pandemia, no se han podido abrazar, aunque es lo que más le apetecía. «No podemos, no podemos», comentaba el cantante. Acto seguido, Jorge Javier Vázquez le pedía al ganador decir unas palabras.

«Lo he dicho muchas veces, creo mucho en el poder de las palabras… y agradecimiento y gracias son las más poderosas que hay. Quiero dar las gracias a todos mis compañeros y amigos, gente de verdad quiero y me llevo en el corazón. Quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho que esto sea posible.. tengo una deuda de gratitud eterna con todos ello», empezaba diciendo.

Pero su agradecimiento no ha acabado ahí: «Quería dar las gracias a pirata Morgan porque ha sabido empatizar con nosotros como nadie, a Lara, por su cariño y dulzura, a toda la gente que no se ve y que hace posible que esta aventura sea posible. Quiero agradecer a toda la gente que me quiere, en especial a mi mujer, Alicia, que es única. A mis hijos, que son increíbles, cada día aprendo algo nuevo de ellos, siendo unas almas tan pequeñas. A mis amigos, que son especiales para mí, a mis compañeros de trabajo… a todos los efectivos de la Guardia Civil. Gracias».

Después de estas palabras, Lara Álvarez ha animado a los concursantes de ‘Supervivientes’ a abrazarse entre ellos. Hay que recordar que ellos sí pueden hacerlo porque han estado coviviendo durante estos meses. Omar Montes se quedaba a un lado con cara de no saber dónde meterse.

Sin embargo, cuando creían que la conexión ya había finalizado, Jorge Pérez se ha dirigido hasta el cantante para abrazarlo. Y es que Omar le ha comentado que él había estado haciendo campaña por él, por lo que Jorge se sentía en deuda. Lara Álvarez, consciente de lo que estaba pasando, ha mirado a los cámaras con cara de preocupación.

Estaban deseando abrazarse y así lo han hecho. Cabe destacar que esta final es muy diferente a la de otros años, ya que no han podido celebrar el fin de la edición con la conocida fiesta que hacen cuando acaba el programa. La celebración tendrá que esperar para más adelante, cuando se puedan hacer encuentros con multitud de personas. Por ahora, Madrid se encuentra en fase 1, por lo que habrá que esperar por el momento.