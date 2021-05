La mujer de Rafa Nadal no ha querido perderse el Masters 1.000 de Roma y lo ha hecho presumiendo de marido pero también de estilazo.

La última vez que la vimos fue en el pasado mes de abril cuando acudió a la final del Conde de Godó a animar, como siempre, a su marido. Y este viernes ha vuelto a aparecer públicamente para apoyar a Rafa Nadal en los cuartos de final de Masters 1.000 de Roma. La mujer del tenista, con quien se casó hace ya más de un año, intenta no perderse ningún partido de su esposo y casi siempre se deja ver entre las gradas concentrada en cada movimiento que produce sobre la tierra batida. Duelo tras duelo ella está presente. Sin embargo, es bastante normal que pase desapercibida.

A Xisca (a la que también llaman Mery) no le gusta llamar demasiado la atención y, a pesar de que no suele perderse ningún campeonato, pocas son las veces que ocupa titulares. Hoy, como veis, es una excepción; pero lo cierto es que no hemos podido evitarlo. Y es que la joven isleña se ha dejado ver por Roma con una maravillosa blazer de pata de gallo que, desde que la vimos entre las perchas de Zara, la quisimos añadir a nuestro armario. Algo que hemos confirmado en cuando se la hemos visto puesta mientras disfrutaba en el palco del último partido de su marido.

Xisca Perelló triunfa en Roma con una blazer de Zara de lo más top

Su estilo es como ella, discreto y sencillo, pero cuando acierta, lo hace por la puerta grande. Y eso es justo lo que ha hecho en su última aparición. La de Manacor ha acompañado al tenista en Roma con una maravillosa chaqueta blazer de cuello y solapa con manga larga y hombros muy marcados. Una pieza con bolsillos delanteros también con solapa y un cierre frontal cruzado con botones metálicos de lo más bonito. No obstante, y aunque el patrón es ideal, lo que más nos gusta de la prenda es, sin lugar a dudas, su estampado; pues se trata de uno de los prints más favorecedores y bonitos de los meses de la primavera. Hablamos, cómo no, de la pata de gallo.

Se trata de un estampado elegante y atemporal que funciona tanto en looks de día como de noche y que, coloreado en blanco y azul, como lo lleva Xisca Perelló, sienta de maravilla en los días más cálidos del año. La blazer que ella lleva tiene un precio de 49,95 euros y aún está disponible en (casi) todas las tallas. ¡Corre si te quieres hacer con una igual y triunfar esta temporada!