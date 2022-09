Virginia Troconis se ha convertido en la invitada más cañera de la última fiesta de Marbella. Un conocido centro de belleza, el favorita de las famosas, ha celebrado el primer aniversario de la clínica que tienen en la ciudad malagueña. Hasta allí se han desplazado numerosos rostros conocidos como Ana Milán, Laura Matamoros o Virginia Troconis que, sin lugar a dudas, ha sido quien ha acaparado todos los flashes enfundada en un mini vestido no apto para cardiacos. La mujer de Manuel Díaz ‘El Cordobés’, con quien acudió acompañada, ha triunfado en la fiesta marbellí.

Tal y como hemos dicho, Troconis dejó a todos sus palabras al llegar enfundada en un mini vestido de palabra de honor súper ajustado. Un diseño brillante con el que presumía de una figura tonificada y envidiable. La empresaria sorprendió a todos con su look más cañero que ha combinado con unas sandalias con taconazo en negro y un bolso dorado. Como una burbuja Freixent, Virginia Troconis se ha quitado años de encima con este estilismo tan atrevido y cañero.

Virginia Troconis, Laura Matamoros o Ana Milán: los looks al detalle

Son muchas las famosas que no se han querido perder esta gran fiesta. Han elegido sus mejores estilismos para posar ante los medios y desfilar por la alfombra rosa, ya que para la ocasión decidieron teñir la red carpet en este color tan femenino. Era el momento de lucir diseños especiales, de tiros largos y echando toda la «leña en el asador». Siguiendo las tendencias más buscadas de la temporada, como son las plumas, o apostando por algunas prendas más icónicas como el little black dress, seguimos de cerca todos los estilismos de las famosas que acudieron a esta fiesta. ¿Quieres ver todos los looks? No te lo pierdas y sigue deslizando. ¿Cuál es tu favorito?