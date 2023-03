Virginia Troconis ha estrenado un total red look que es pura tendencia para acompañar a su marido en una tarde de toros, pero pero arruinó su look con los pendientes.

Si hay un color que ha entrado 'por la puerta grande' esta temporada ha sido el rojo vibrante. El rosa fucsia ha quedado eclipsado por este potente y atractivo color por el que ya han apostado todas las firmas de moda. Da igual si lo incluyes en prendas sueltas como faldas, pantalones o americanas o, como la protagonista de nuestro artículo, en un look monocromático, siempre funciona. Virginia Troconis no se pudo resistir a acaparar todas las miradas de la plaza deMorón de la Frontera con su último estilismo, pero con sus pendientes ... le ha pillado el toro. Analizamos su look al completo y te contamos todos los detalles a continuación.

Manuel Díaz 'El Cordobés' ha comenzado su gira para despedirse de su profesión, en su primera parada, estuvo arropado por el cariño de su padre y de su mujer, que lució un espectacular atuendo. Virginia Troconis es para muchas un ejemplo de elegancia y de estilo, semana tras semana, la mujer del torero estrena modelitos de última tendencia y nunca deja de sorprendernos.

Virginia Troconis acierta con su look y patina con unos pendientes XXL

En esta ocasión, la modelo se enfundó de arriba a abajo cn un rojo pasión que está causando furor entre las amantes de la moda. Por un lado, la venezolana llevaba una blusa con cuello con lazada drapeado y mangas abullonadas, una excelente decisión. A esta prenda le seguirá una americana en el mismo tono con cuello satinado de corte smoking sobre sus hombros. Para completar el look, la exconcursante de Masterchef enfundó sus piernas en unos pantalones de corte sastre acampanados en el bajo, otra elección acertada.

Para sus pies abandonó el rojo y se decantó por unas sandalias de color nude con un altísimo tacón con abertura en el frente por la que se podía ver una pedicura también roja. Hasta ahora todas las prendas fueron excelentemente escogidas, pero no se puede ser perfecta siempre. Virginia Troconis se puso unos pendientes dorados XXL con forma de pentagrama asimétrico que recargaron demasiado el look. Aunque los pendientes vistosos y enormes están muy en boga, en este estilismo desviaban la atención. Unos aros mini rizados, unos pendientes lágrima sin demasiado brillo o unos redondos minimalistas hubieran puesto la guinda a su outfit con maestría. Hoy sus accesorios salieron por la puerta chica. Desliza para ver el look completo y nuestras alternativas.