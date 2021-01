Es, sin duda, su prenda favorita. Virginia Troconis tiene un pantalón efecto cuero para cada ocasión y todos le sientan divinamente.

Cuando vemos una prenda protagonizar los looks de todas nuestras famosas o influencers favoritas, eso solo puede significar una cosa: que esa prenda está en rabiosa tendencia. Ocurrió el verano pasado con los pantalones paper bag; lo vimos en otoño con los chalecos de punto y las sobrecamisas de cuadros; y ahora, este invierno, lo estamos notando con la ropa elaborada en piel o polipiel. El efecto cuero ha llegado a las tiendas más conocidas del panorama nacional e internacional para quedarse y, en pantalones, chaquetas, faldas, camisas y vestidos consigue dar un toque grunge muy acertado a todos nuestros estilismos. O si no que se lo digan a Virginia Troconis, que desde que sacaron las marcas sacaron sus primeras versiones de los pantalones de piel, ella no ha parado de llevarlos.

Los pantalones efecto cuero se han convertido, sin lugar a dudas, en un elemento clave del estilo de la modelo venezolana. Da igual la época del año que sea, la temperatura que haga o el plan que vaya a hacer que ella sabe cómo combinarlos de la mejor forma siempre. Algo que no resulta demasiado difícil si tenemos en cuenta que dispone de cuatro modelos distintos de esta prenda entre sus perchas.

Los pantalones efecto cuero, la prenda que Virginia Troconis tiene de todas las formas posibles

Hemos podido ver a través de su cuenta de Instagram que Virginia Troconis los tiene en formato leggings ultrajustadas, a modo de shorts con cinturón, de corte recto y sencillo y a modo de mallas con aperturas en los bajos. Cuatro tipos de pantalones efecto cuero que la mujer de Manuel Díaz, ‘El Cordobés’ luce de la mejor forma; combinándolas con coloridas blusas, abrigos de paño en tono camel, originales sneakers o camisetas básicas, para conseguir un efecto distinto en cada uno de sus looks.

Si ella los tiene de tantas formas distintas y consigue combinarlos de tantas maneras diferentes, queda claro que este tipo de pantalones, de piel o que la imitan, son una de esas prendas que debemos incluir a nuestra colección cuanto antes. Para ello (y porque siempre queremos ayudaros), hemos seleccionado cuatro modelos muy similares a los que lleva Virginia Troconis, de marcas como Zara o Vero Moda y a precios muy asequibles. Así podréis imitar los mejores conjuntos de la influencer y triunfar allá donde vayáis. ¡No os quedéis sin la prenda estrella de la temporada!