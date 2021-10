Este jueves, Sevilla se ha vestido de glamour para una noche repleta de estilo. Son muchos los rostros conocidos que han sacado sus tiros largos y la artillería pesada para posar por la alfombra roja. Si bien es cierto que poco a poco vamos volviendo a la normalidad debido a la pandemia provocada por el coronavirus, son pocas las fiestas en las que hemos visto tanto estilo, glamour y mucho arte. Sara Carbonero, Eva González, Carmen Lomana, Victoria Federica… entre otras, se han desplazado hasta la capital hispalense para acudir a estos galardones. Una reunión de influencers, supermodelos, aristócratas y grandes artistas que no han querido perderse esta cita.

Victoria Federica, de las más esperadas en esta fiesta en Sevilla

Una de las apariciones más esperadas ha sido la de Victoria Federica. Ya convertida en una auténtica influencer, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha posado muy desenvuelta ante el photocall. Para la ocasión ha elegido un impecable vestido azul noche de manga larga, con hombreras y una enorme raja en una de sus piernas. Se trataba de un vestido de un tejido envolvente que le sentaba como un guante y que la convertía en una auténtica diosa de la fiesta. A pesar de que no estamos acostumbrados a ver miembros de la realeza en este tipo de eventos, Victoria Federica se ha convertido ya en un icono de estilo y son muchas las veces que la reclaman en las alfombras rojas. En esta ocasión, ha triunfado como nunca. Este diseño es de Caprile, uno de sus modistos de cabecera.

Otro de los rostros más esperados ha sido el de Sara Carbonero. La periodista tiene sobre ella el foco mediático después de que SEMANA revelara en exclusiva su relación con Kiki Morente, el hermano de Estrella Morente. Para este acto ha preferido posar en solitario y todavía no hemos visto la «confirmación oficial» por parte de la pareja con un posado en conjunto. Quien sí ha posado en pareja ha sido Cayetano Rivera y Eva González o Manuel Díaz ‘El Cordobés’ con su mujer, Virginia Troconis.

Muchas famosas han sacado sus mejores galas para posar en la alfombra roja

Había muchas ganas de red carpet, de normalidad y de ‘jarana’. Eso se ha notado en el desfile de glamour y tiros largos que hemos visto a lo largo de la alfombra roja. Looks de infarto, tejidos envolventes, escotes de vértigo, pedrería que triunfa… no ha faltado ningún componente entre las asistentas a esta fiesta en Sevilla. Os mostramos todos los looks y desvelamos (la mayoría de) los diseñadores que han vestido a nuestras famosas favoritas. Si eres amante de la moda y el glamour, no te pierdas esta galería. Desliza.