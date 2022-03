¡La primavera empieza con fuerza! La revista ELLE celebró anoche una gran fiesta en la capital dedicada a Andalucía. Y, por supuesto, no faltaron multitud de rostros conocidos. ¿Entre ellos? Rosanna Zanetti, Carmen Lomana, Mar Flores, Eugenia Osborne, Laura Matamoros y… la mujer más buscada del momento: Victoria Federica de Marichalar de Borbón.

Poco sabíamos de la hija de la Infanta Elena hasta hace pocos días, cuando se convirtió en portada de la revista ELLE y concedió su primera entrevista: «Quiero mostrarme ante la gente para que me vean tal cual soy, porque la imagen que se tiene de mí no es la verdadera, tengo las mismas inquietudes que cualquier chica de mi edad», decía Vic (que es como le gusta que la llamen). Pero lo cierto es que la joven no es una chica normal y corriente, ella es especial. Y es que desde que decidiese abrir su perfil de Instagram hace ya cinco meses, se ha convertido en una auténtica revolución.

Ahora Victoria Federica es toda una influencer. Y no duda en acudir a los eventos y fiestas de más alto nivel. Por eso tampoco nos extrañó que ayer acaparase todas las miradas nada más llegar a la celebración. Y ojo, porque brilló con luz propia con un look de lo más español con el que quiso homenajear a Andalucía, esa tierra que tanto quiere y que tan importante es para ella.

Victoria Federica triunfa en la fiesta con un estilismo muy especial

El dress code de la velada, inevitablemente, debía estar dedicado al sur. Así que la hija de Jaime de Marichalar hizo un guiño a su pasión por la tauromaquia y se enfundó en una chaquetilla torera bordada de la firma Amazonia Sevilla. ¿Para completar el look? Victoria Federica eligió unos espectaculares pantalones palazzo en tono rosa que contaban con un original detalle de flecos en el lateral. Una pieza del diseñador Fernando Claro. Como broche de oro la joven se decantó por unas sandalias de tacón y pendientes de Casilda Finat.

Otras invitadas con mayúsculos aciertos y grandes patinazos

Además de la nieta del Rey emérito, en la fiesta pudimos ver estilismos de todo tipo. Lo cierto es que no era fácil acertar con un código de vestimenta de ese calibre, pero algunas salieron airosas y otras patinaron por completo. Desde luego no faltaron los volantes, los flecos, las hombreras y los motivos dorados.

¡Sigue bajando y opina tú misma! ¿Quiénes fueron las mejor y peor vestidas de la noche?