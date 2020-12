Victoria Federica, aún en medio de la polémica, nos ha soprendido a todos con una blazer con aires muy tradicionales que no puede ser más bonita.

Ya son varias las semanas en las que, a pesar de la polémica, Victoria Federica se está dejando ver junto a su novio, Jorge Bárcenas, por las calles de la capital. La pareja está viviendo una bonita historia de amor en mitad de la tormenta. Y es que la nieta del Rey Juan Carlos está acusada de usar presuntamente las tarjetas black de su abuelo para comprar en distintos comercios web. Además, y por si fuera poco, los paparazzi han pillado a los tortolitos saltándose el confinamiento en más de una ocasión. Una irresponsabilidad tras otra que han colocado a la royal en el punto de mira y que ha hecho que la prensa persiga a la joven en cada paso que da. Algo complemente comprensible y que nosotras, de alguna forma, agradecemos; pues eso nos permite analizar al detalle todos los modelitos que la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar elige este invierno. Y en esta última ocasión, ha optado por una sorprendente blazer made in Spain.

Como en anteriores ocasiones, Victoria Federica ha elegido un estilismo completamente negro en el que, sin duda, la clara protagonista era una americana-mantón de lo más folklórica que nos ha enamorado nada más verla. Una pieza que ha combinado de la forma más original con un jersey blanco de cuello alto, unos pantalones flare y unas botas militares con tachuelas.

La blazer con punto español de Victoria Federica, un acierto rotundo en medio de la polémica

Estamos ya más que acostumbradas a que la joven apueste por llevar en sus looks prendas muy en tendencia; pero combinarlas de la forma más original, siguiendo su estilo boho y desenfadado. En esta ocasión, como ya hemos mencionado anteriormente, la pieza de su estilismo que más nos ha llamado la atención ha sido su blazer. Se trata de una modernizada versión del tradicional mantón de manila convertida en americana de vestir. Un diseño de Uterqüe de la temporada del año pasado y que, lamentablemente, ya no está disponible en sus tiendas. La chaqueta, de corte oversize y elaborada en un bonito tejido satinado, es de estilo esmoquin y cuenta con dos bolsillos delanteros que la hacen mucho más funcional. El toque patrio lo dan lo flecos, largos e intrincados, que convierten esta blazer tan sencilla en toda un obra de arte flamenco. Y que hacen que este look tan sencillo de Victoria Federica sea toda una fuente de inspiración.