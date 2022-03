La sobrina de los Reyes se encuentra en París disfrutando de los desfiles de la Semana de la Moda. Unas jornadas en las que la joven no ha dejado de regalarnos algunos de los mejores looks de la temporada. El look era sencillo, sobrino y estaba formado por piezas claves. Por un lado, una biker de cuero de corte ‘cropped’ y con vuelo que debajo las lumbares al descubierto y para rematar, los pantalones wide leg con doble cintura, tiro alto y tejido de lana en color arena de Mango.