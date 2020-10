La exmujer, la pareja actual y la hija de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ han apostado en sus últimos looks por combinar denim con denim. Una elección complicada pero muy acertada.

Han pasado ya casi años desde que Britney Spears y Justin Timberlake dejaran al mundo con la boca abierta gracias a su entrada triunfal en la alfombra roja de los MTV Music Awards vestidos de la cabeza a los pies de denim. Era 2001 y las tendencias de moda eran bastante diferentes a las de hoy en día, aunque había cosas que aún hoy podemos ver en las tiendas. Los crop tops, los vestidos lenceros, los pantalones de campana o las botas de plataforma son algunas de esas prendas que siguen tan vigentes como en aquel entonces. En aquella época todos vestíamos como auténticas Bratz y, en la actualidad, aunque con alguna que otra limitación, las normas siguen siendo las mismas. En 2020 hemos (por fin) aceptado que la combinación vaquero con vaquero es un «sí» rotundo y que debemos llevarla más de lo que lo hacemos. Este año hemos dejado de ser tan cuadriculados y dejarnos llevar algo más. ¿O no?

Combinar vaquero con vaquero, un rotundo «sí»

El vaquero, también llamado denim o mezclilla es, sin duda, uno de los materiales más llevados en todo el mundo. De este tejido podemos encontrar todo tipo de prendas; desde pantalones a camisas pasando por cazadoras, monos, chalecos, faldas o vestidos. No hay nadie en este planeta que no tenga una o varias prendas vaqueras en su armario. Sin embargo, no son muchas las que se atreven a combinarlas entre sí. Hace unos años todos interiorizamos que llevar un total look vaquero era una mala decisión y eso es algo que debemos cambiar. Los estilismos que mezclan denim con denim son todo un acierto. No hay más que ver los últimos estilismos de las que han sido las tres mujeres más importantes de Manuel Díaz, ‘El Cordobés’ para darse cuenta. Vicky, Alba y Virginia han apostado en estos últimos días por crea estilismos solo usando prendas vaqueras y el resultado no puede gustarnos más.

La combinación preferida de Vicky Martín Berrocal, Virginia Troconis y Alba Díaz

A veces, las coincidencias pueden ser de lo más hermosas y, en este caso, también de lo más estilosas. En las últimas semanas Vicky Martín Berrocal, Virginia Troconis y Alba Díaz han posado en su cuenta de Instagram combinando prendas en tejido vaquero y creando looks de lo más acertado. La modelo y diseñadora sevillana lo ha hecho uniendo camisa y pantalones mom pirata; su hija, la influencer más natural le ha copiado pero ha preferido llevar la camisa abierta y darle un toque más informal con un top deportivo; y la modelo venezolana ha optado por un mono vaquero que no ha podido gustarnos más. Tres mujeres, tres estilismos muy diferentes y un mismo tejido: el denim. ¡Qué maravilla!